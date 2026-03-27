Şişecam 90’ıncı Olağan Genel Kurulu’nda hissedarlarıyla buluştu

Şişecam, 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçların değerlendirildiği 90’ıncı Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Şişecam’ın 2025 yılı Faaliyet Raporu ile birlikte yıl boyunca hayata geçirilen stratejik adımlar, organizasyonel yapılanma değişiklikleri ve küresel ölçekteki performansı paylaşıldı.

Genel Kurul’da konuşan Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, şirketin çoklu coğrafyalarda üretim yapabilen esnek yapısı, güçlü operasyonel yönetimi ve dengeli portföyü sayesinde, küresel ölçekte belirsizlikler ve makroekonomik dalgalanmaların yoğun hissedildiği bu zorlu dönemi deneyimli ve bağlılığı yüksek Şişecam ekibi ile başarıyla yönettiğini belirterek şunları söyledi: “2025, makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin üretimden ticarete, tedarik zincirlerinden yatırımlara kadar ekonominin tüm alanlarını etkilediği zorlu bir yıl oldu. Koruyucu politikaların küresel ölçekte daha fazla hissedildiği bu dönemde, uluslararası ticaret önünü görmekte zorlanırken şirketlerin karar alma süreçleri de daha karmaşık bir hâl aldı. Böyle dönemlerde şirketlerin sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek için verimlilik, disiplinli finansal yönetim, operasyonel kapasite ve uzun vadeli yatırım planlarını eş zamanlı olarak yönetmeleri gerekiyor. 2025 yılı tüm sektörler için zorlu bir sınav niteliği taşırken; Şişecam bu süreçte güçlü yönetim refleksi, yetkin kadrosu, esnek yapısı ve çoklu coğrafyaya yayılan üretim yetkinlikleriyle zorlukları fırsata çevirme iradesini ortaya koydu. Kârlılığımızı korurken, yatırımlarımızın dönüş potansiyelini güçlendiren aksiyonlar aldık, finansal dayanıklılığımızı artırdık ve kurucumuz Atatürk’ten devraldığımız misyonu layıkıyla sürdürmeye devam ettik” dedi.

Can Yücel, Şişecam’ın bu dönemi operasyonel esnekliği, dengeli portföy yapısı ve maliyet-fiyat disipliniyle başarılı bir şekilde yönettiğini belirterek şöyle devam etti: “Verimlilik odağımızı şirket geneline yaymak üzere Verimlilik Yönetimi Programını devreye aldık. İş süreçlerimizi yalınlaştıran bu yaklaşım; marj yapımızı desteklerken nakit yaratma kapasitemizi ve likiditemizi güçlendirdi. Kapasite kullanımının optimize edilmesi, dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının iş akışlarımıza entegre edilmesi, sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün hızlandırılması ve coğrafi çeşitliliğimizin sunduğu esnekliğin etkin kullanımı, yıl boyunca stratejik önceliklerimiz oldu. Bu sayede karlılık marjlarımızı geliştirirken bilanço yapımızı daha sağlam bir zemine taşımayı hep birlikte sağladık”

