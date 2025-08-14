AGS kontenjan ne zaman açıklanacak? 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 25 bin öğretmen ataması yapacağı ve bu atamaların 10 bininin MEB Akademisi kadrosuna ayrıldığı bilgisi, AGS ve ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok merak ettiği konu haline geldi. Adaylar, atama takvimi, başvuru kılavuzu ve branş kontenjanlarını sabırsızlıkla bekliyor.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bünyesinde kurulan Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin öğretmen atamasında, takvim ve branş dağılımına yönelik bekleyiş sürüyor. Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adayların gözü şimdi resmî duyurularda.

Önümüzdeki günlerde, 10 bin öğretmen atamasına dair branş dağılımı ve takvimin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor. Adayların bu süreci yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

25 bin öğretmen ataması kapsamında yapılan ilk etap 15 bin öğretmen alımında en çok kontenjan ayrılan branşlar belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bu dağılım, kalan 10 bin kişilik atama için de adaylara bir ön bilgi sunuyor.

MEB'in ilk 15 bin öğretmen alımında en fazla atama yapılan ilk beş branş ve kontenjan sayıları şu şekildeydi:

Sınıf Öğretmenliği: 4.378 kontenjan

Özel Eğitim Öğretmenliği: 3.087 kontenjan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1.802 kontenjan

Okul Öncesi Öğretmenliği: 1.321 kontenjan

İngilizce Öğretmenliği: 757 kontenjan

TAM LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Geriye kalan 10 bin öğretmen alımı içinse branş dağılımı ve atama takvimi henüz netleşmedi. Adaylar, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Akademisi kapsamındaki bu alımlara yönelik MEB'den yapılacak resmî duyuruları takip ediyor.