AGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), öğretmen adaylarının asli memurluğa geçişinde önemli bir aşama olarak bu yıl ilk kez gerçekleştirildi. 13 Temmuz'da düzenlenen sınavın sonuçları için geri sayım devam ediyor.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, sonuçlar 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların sabah saatlerinden itibaren açıklanması bekleniyor.

AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, puan ve sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM'nin sistemine giriş yapacak. İşte sonuç sorgulama adımları ve sonrasında işleyecek süreç:

Adaylar, sonuçların ilan edildiği gün itibarıyla puan ve sıralamalarını aşağıdaki yöntemlerle görüntüleyebilecekler:

ÖSYM'nin internet sitesi: ÖSYM'nin resmî internet sitesine T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle giriş yaparak sonuç ekranına erişebilirsiniz.

Mobil uygulama: ÖSYM'nin mobil uygulamasını kullanarak da aynı bilgilerle sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

Sınav sonuç belgesi basılı olarak gönderilmeyecektir.

Atama Takvimi: Sonuçlar ilan edildikten sonra, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen atama takvimi ve yerleştirme sürecine dair detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Tercih Süreci: Adayların, MEB tarafından açıklanacak olan kontenjanlar ve başvuru şartlarına özellikle dikkat ederek tercih işlemlerini yapmaları büyük önem taşımaktadır.

AGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, İngilizce) için MEB-AGS puanı, AGS puanının %50'si ile adayın aynı yıl girdiği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) puanının %50'si toplanarak belirlenecek.

Adayın, AGS'den önce veya sonra aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı dikkate alınacak.

ÖABT veya YDS uygulanmayan branşlarda ise MEB-AGS puanı tamamen AGS sonuçlarına göre hesaplanacak.