ALES başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 ALES sınav tarihi

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim ile öğretim görevlisi pozisyonlarına başvurmayı planlayan adayların yakından takip ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nın yılın son oturumu olan ALES/3 için hazırlık süreci resmen başladı.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Akademik kariyer hedefleyen adayların girmesi gereken yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için başvuru tarihleri, ÖSYM'nin 2025 ALES takvimi ile kesinleşti.

Adaylar, ALES/3 sınavına katılmak için başvurularını yalnızca elektronik ortamda yapacaklardır:

Başvuru Tarihleri: 7 - 14 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

Başvuru Adresi: ÖSYM'nin resmi platformu olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden işlemler gerçekleştirilecektir.

ALES/3 SINAV TARİHİ

Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı ve yılda 3 kez düzenlenen ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'nın bu yılki son oturumu için tarih belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmî sınav takvimine göre:

ALES/3 Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

ALES NEDİR, NE İŞE YARAR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), Türkiye'de akademik kariyer yapmak isteyen adayların girmesi gereken temel bir sınavdır. ÖSYM tarafından yılda üç kez (genellikle İlkbahar, Sonbahar ve Yıl Sonu) düzenlenir.

ALES'in temel amacı, adayların sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini, mantık yürütme yeteneklerini ve genel akademik yeterliliklerini ölçmektir. Bu sınav, bilgi ölçmekten ziyade, yükseköğretim kurumlarında başarılı olunabilecek potansiyeli belirlemeyi hedefler.

ALES Puanı Ne İşe Yarar? (Kullanım Alanları)

ALES puanı, akademik ve idari pozisyonlara başvuruda bir ön şart niteliği taşır:

Lisansüstü Eğitime Giriş:

Yüksek Lisans ve Doktora: Türkiye'deki üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabilmek için ALES puanı zorunludur. Üniversiteler ve bölümler, genellikle minimum bir ALES puanı (çoğu zaman 55 veya 60 üzeri) şartı arar. ALES puanı, adayların üniversitelerin kendi yaptığı bilim sınavlarına ve mülakatlarına kabul edilmesinde kritik rol oynar.

Akademik Personel Atamaları:

Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman: Üniversitelerde bu gibi akademik personel kadrolarına başvuruda bulunmak için de ALES puanı şartı aranır. İlgili kadroya göre değişmekle birlikte, puan türleri ve minimum puan şartları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenir.

Yurt Dışına Öğrenci Gönderme:

MEB Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursu: Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek öğrencilerin seçiminde ALES puanı kullanılır.

Özetle: ALES, üniversitelerde hoca, araştırma görevlisi veya uzman olmak ya da yüksek lisans/doktora yaparak akademik derinleşme sağlamak isteyen herkes için atılması gereken ilk ve en önemli adımdır.