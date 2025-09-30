Turkcell Yapay Zekâ İlkeleri’ni güncelledi

Turkcell, 2020 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak yayımladığı Yapay Zekâ İlkeleri’ni, değişen koşullar ve gelişen teknoloji doğrultusunda güncelledi. Yenilenen yapay zekâ ilkeleri, şirketin yapay zekâ teknolojilerinin insan odaklı, etik, şeffaf, kapsayıcı ve güvenli şekilde geliştirilmesi ve kullanılması taahhüdünü destekliyor.

“Yapay Zekâ İlkelerimizi, çağın ruhuna uygun olarak yeniledik”

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Yapay zekâ artık sadece bir teknoloji değil, geleceği şekillendiren en kritik faktörlerden biri. Bu nedenle Turkcell Yapay Zekâ İlkeleri bizim için aynı zamanda bir taahhüt. Çünkü geleceği belirleyecek olan şey yalnızca algoritmalar değil, onlara yüklenen anlam ve tanımlanan değerlerdir. Biz de Turkcell olarak bu gücün yanında sorumluluğu, ilerlemenin yanında değerleri, teknolojinin yanında etiği savunuyoruz. Bu anlayışla, teknoloji alanındaki öncü vizyonumuzla 2020’de Türkiye’de bir ilke imza atarak açıkladığımız yapay zekâ ilkelerimizi, güncel teknolojik gelişmelere göre yeniledik. Amacımız, yapay zekâyı insanlık için güvenli, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek, ülkemizin dijital geleceğine güç katmak. Teknolojiye, Turkcell değerleri ile yön vermeye devam edeceğiz. Güven ve ilkeler üzerine inşa edilmiş bir teknoloji ekosisteminin önemine inanıyoruz. Yapay Zekâ İlkelerimiz de bunun bir yansıması.”

“Güvenlikten içerik önerilerine kadar tüm iş süreçlerinde yapay zekâyı kullanıyoruz”

Yapay zekâ teknolojilerini müşteri deneyiminden şebeke yönetimine, siber güvenlikten veri analitiğine kadar birçok alanda etkin şekilde kullandıklarını hatırlatan Ali Taha Koç, şöyle devam etti: “Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve sürekli öğrenme yeteneğine sahip chatbot ile günde 200 binden fazla müşterimizle iletişim kuruyoruz. Baz istasyonu yatırımlarımızı planlamadan yüz tanıma ve dijital kimlik doğrulama çözümlerine, şebeke altyapımızda olabilecek arıza tahminlemesinden enerji tasarrufuna, endüstriyel çözümlerden fizy ve TV+ gibi dijital platformlarımızda kişiye özel içerik önerilerine kadar geniş bir yelpazede yapay zekâ kullanıyoruz.”

“Ülkemizi dünyada temsil ediyoruz”

Turkcell’in, bu konuda uluslararası arenada yürüttüğü çalışmalara da değinen Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Ülkemizi ve Turkcell markasını global çapta temsil ediyoruz. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesindeki ‘Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zekâ (FG-AINN)’ Odak Grubu’na başkanlık ettik. Yapay zekâyı hücresel şebekelere entegre eden AI-RAN Alliance platformuna Türkiye’den katılan ilk şirketiz. Yönetim kurulunda yer aldığım, global mobil iletişim sektörüne yön veren Dünya GSM Birliği (GSMA) bünyesinde, vizyonumuzu ve çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Teknolojideki öncülüğümüzle her zaman daha iyi bir gelecek için sorumluluk almaya ve birlikte ilerlemeye hazırız.”