Yerel lezzetleri bir araya getirdi

Bağımızda Festival Var" düşüncesiyle yola çıkan Festibağ etkinliği, Türkiye’nin yerel üzümlerinden ortaya çıkan tatları müzik, sanat ile buluşturarak bir önceki haftasonu Swissotel the Bosphorus Chalet Garden'da gerçekleştirdi.


Üzümün anavatanı olan Türkiye, bu alandaki markaların da üretim ve lezzet arayışında önemli bir yere sahip. "Bağımızda Festival Var" düşüncesiyle yola çıkan Festibağ etkinliği de, Türkiye’nin yerel üzümlerinden ortaya çıkan tatları müzik, sanat ile buluşturarak bir önceki haftasonu Swissotel the Bosphorus Chalet Garden'da gerçekleştirdi

Festival boyunca birçok etkinlik düzenlendi. Festibağ’da iki gün boyunca atölyelerde yaklaşık 400 katılımcı yer alırken, Levon Bağış moderatörlüğünde Mesut Yar, Sinem Özler, Tuba Şatana ve Vedat Ozan gibi konuşmacılar sohbetler gerçekleştirdi. 

Swissotel the Bosphorus şefleri Tokat başta olmak üzere yerel lezzetleri sundu. Festibağ gibi festivallerle yerel tat ve lezzetler daha da ön plana çıkarken, bu etkinliklerin gastronomi turizmine de omuz vermesi bekleniyor.

 

