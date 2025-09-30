Anadolu Isuzu, SamAuto’nun %75 hissesini satın alıyor

Anadolu Isuzu’nun, Özbekistan’da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun %75,2’sinin satın alınmasına yönelik sunduğu teklif, 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla kabul edildi. Gelişmiş üretim alt yapısı, güçlü Ar-Ge yetkinlikleri ve geniş ürün gamıyla sektörde 42 yıllık deneyime sahip olan Anadolu Isuzu, bu stratejik yatırım sayesinde Orta Asya ve benzeri pazarlardaki varlığını güçlendirecek ve rekabet gücünü artıracak bir entegre üretim merkezi olma yolunda stratejik bir adım attı. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek devir sürecinin ardından Anadolu Isuzu, Orta Asya’daki üretim ve dağıtım ağını önemli ölçüde genişletecek. Bu satın alma ile birlikte SamAuto tesislerinde üretilen bazı modellerin Anadolu Isuzu’nun ürün gamına eklenmesi ve Anadolu Isuzu’nun bazı modellerinin SamAuto fabrikasında da üretilmesi hedefleniyor.

“Türkiye’nin mühendislik ve sanayi yetkinliğini dünyada daha da güçlü ve gururlu bir şekilde temsil edeceğiz”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, satın alma süreci ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak bu yatırımımız, uluslararası pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirme yolundaki en önemli adımlarımızdan biri. Bu satın alma yalnızca ticari araç üretim gücümüzü değil; aynı zamanda Türkiye’nin mühendislik ve sanayi yetkinliğini de dünyada daha güçlü ve gururlu bir şekilde temsil etmemizi sağlayacak. Üretim kapasitemizi ve operasyonel verimliliğimizi artıracak bu yatırımın sonucunda oluşturulacak yeni ve farklı ürünler ile yüksek potansiyele sahip pek çok pazara doğrudan erişim olanağı sağlayacağız.”