Konik sepetlerle üretiyor: Kilogramı 1750 Lira

"Suni petek koymuyoruz"



Mürvet Gürses, AA muhabirine, çocukluğunda korktuğu arılarla şimdi arkadaş gibi olduğunu söyledi.

Arıcılığı kayınpederinden öğrendiğini anlatan Gürses, 30 yıldır organik bal ürettiğini belirtti.

Kayınpederinden öğrendiği şekilde üretimini sürdürdüğünü ifade eden Gürses, "Balı makineyle değil, elle sıkıp süzüyorum. Bazen peteğiyle muhafaza ediyorum. Bu bal kaliteli çünkü arı kendi peteğini kendi yapıyor. Suni petek koymuyoruz, arı kendi peteğini yapıyor. Bu peteği yiyebilirsin ağzında eriyor zaten yerken. Kendi kendine yapıyorlar, besleme yok, şeker yok, hiçbir şey yok." diye konuştu.

Gürses, bu yıl oğul veren sepetlerdeki arının güçlenmesi için mevcut balı almadığını dile getirdi.

Bal mesaisinin zorlu olduğunu anlatan Gürses, "Sabah erken kalkıyorum, bir günde 2-3 sepetten bal alıyorum. Yavaş yavaş birden alamıyorsun çünkü diğer arılar uyanıyor, uyananlar rahatsız ediyor diğerlerini. Rahatsız etmeden, diğer arılar hiç anlamadan sabah erken alıyorum." dedi.