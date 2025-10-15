Çiftçiler için önemli bir maliyet avantajı sağlayacak sevindirici bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni bir yasa teklifi ile, yakın zamanda %50'ye yükseltilen 4x4 pick-up tipi araçlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının yeniden yüzde 4’e düşürülmesi gündeme geldi.
Teklifi Sunan ve Süreç
Teklif Sahibi: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya tarafından TBMM’ye sunulmuştur.
Yasalaşma Süreci: Kanun teklifi ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyondan geçmesi halinde TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunularak yasalaşacaktır.
ÖTV İndiriminin Kapsamı
Kanun Teklifi’ne göre, çiftçilere yönelik ÖTV indirimi aşağıdaki araçları kapsayacaktır:
Araç Türü: Azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan, açık veya kapalı kasa pick-up (kamyonet) türü tüm sıfır araçlar (4x4, 4x2, elektrikli dahil).
ÖTV Oranı: Yüzde 4'e indirilecektir.
İndirim Yapılacak Modeller
Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Otokar Foton Tundland, SsangYong Musso Grand, SsangYong Musso EV gibi 4x4 pick-up modellerinde ÖTV indirimi yapılacak.
Kullanım Amacı ve Mevcut Durum
Pick-up tipi araçlar tarımda eşya taşıma, sulama, ilaçlama gibi temel faaliyetlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mevcutta 4x2 pick-up'larda yüzde 4 ÖTV uygulanmaya devam ederken, 24 Temmuz 2025 tarihindeki düzenleme ile 4x4 pick-up modellerinde ÖTV oranı yüzde 50'ye yükselmişti.
Satış ve Kiralama Yasağı
Yüzde 4 ÖTV avantajının suistimalini engellemek amacıyla:
İndirimli alınan araçlara beş yıl satış ve kiralama yasağı uygulanacaktır.
Bu süre dolmadan taşıtın herhangi bir şekilde satılması, devredilmesi veya kiralanması hâlinde, özel tüketim vergisi gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.