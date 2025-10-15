Kullanım Amacı ve Mevcut Durum

Pick-up tipi araçlar tarımda eşya taşıma, sulama, ilaçlama gibi temel faaliyetlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mevcutta 4x2 pick-up'larda yüzde 4 ÖTV uygulanmaya devam ederken, 24 Temmuz 2025 tarihindeki düzenleme ile 4x4 pick-up modellerinde ÖTV oranı yüzde 50'ye yükselmişti.

Satış ve Kiralama Yasağı

Yüzde 4 ÖTV avantajının suistimalini engellemek amacıyla:

İndirimli alınan araçlara beş yıl satış ve kiralama yasağı uygulanacaktır.

Bu süre dolmadan taşıtın herhangi bir şekilde satılması, devredilmesi veya kiralanması hâlinde, özel tüketim vergisi gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.