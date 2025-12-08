Serbest bölgelerde ihracat artışı sürüyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgeden kasımda yapılan ihracatın yüzde 2,7 artışla 915,7 milyon dolara, ocak-kasım 2025 arası ilk on bir ayda ise yüzde 4,6 artışla 11,3 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 serbest bölgeden yapılan dış ticarette 11 ayda 3,3 milyar dolar fazla elde edildi.

Ayrıca, orta ileri teknoloji ürünlerin payı yüzde 51,1 olurken, ege serbest bölgesi toplam ticarette yüzde 22,2’lik pay ile birinci sırada yer aldı.

Dış ticaret fazlası, 184,4 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2025 yılı kasım ayında serbest bölgelerde:

• ihracat, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 915,7 milyon dolara yükseldi.

• Dış ticaret fazlası, 184,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

• Toplam satışlarda ihracat payı yüzde 73, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 125,2 oldu.

• Orta-ileri (yüzde 56,9) ve yüksek teknoloji (yüzde 7,2) ürünlerin toplam payı yüzde 64,1 seviyesine ulaşarak katma değerli üretimdeki güçlü artışı teyit etti.

• Yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 2,26 milyar dolar oldu.

• Serbest bölgelerden Türkiye’ye satışlar yüzde 17,2,

• Türkiye’den serbest bölgelere satışlar yüzde 13,9 oranında geriledi."

Bursa Serbest Bölgesi en güçlü ihracat artışı performansını sergiledi

Kasım ayında serbest bölgelerdeki dış ticarete ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

• "Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 37,9 milyon dolar (yüzde 34,5 oranında) artırıp 147,9 milyon dolar seviyesine yükselterek en güçlü ihracat artışı performansını sergileyen serbest bölge oldu.

• Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 22,6 milyon dolar (yüzde 9,4 oranında) artırarak 262,6 milyon dolar seviyesine yükselterek serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 28,7’sini tek başına gerçekleştirdi.

• Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 6,4 milyon dolar (yüzde 24,7 oranında) artırarak 32,6 milyon dolar seviyesine yükseltti.

• Dört Serbest Bölge, kasım ayında yüzde 20’nin üzerinde ihracat artışı kaydetti."

Ocak-kasım döneminde serbest bölgelerdeki ihracatta artış

2025 yılının ilk 11 ayında serbest bölgelerde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği belirtilerek, şu açıklamalar yapıldı:

"Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 505 milyon dolar hacme ulaşarak, serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaretinin yüzde 22,3’ünü tek başına gerçekleştirdi.

Ocak–Kasım 2025 döneminde serbest bölgelerde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak, 11,31 milyar dolara ulaştı

Ocak–kasım 2025 döneminde serbest bölgelerde:

• ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 11,31 milyar dolara çıktı.

• Dış ticaret fazlası, 3,29 milyar dolar olarak kaydedildi.

• Toplam satışlarda ihracat payı yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 141,1 oldu.

• Orta-ileri (ileri 51,1) ve yüksek teknoloji (yüzde 6,1) ürünlerin toplam payı yüzde 57,2 seviyesine ulaştı.

• Yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 25,96 milyar dolar seviyesine yükseldi."

İlk 11 ayda serbest bölgelerdeki dış ticaret verileri

2025 yılının ilk 11 ay toplamında serbest bölgelerdeki dış ticarete ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

Ege Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 12,5 artırarak 2,95 milyar dolara çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,1’ini tek başına gerçekleştirdi.

• Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 11,8 artırarak 1,51 milyar dolara yükseltti.

• Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 26,2 artırarak 635 milyon dolara ulaştı.

• Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 33,5 artırarak 428 milyon dolara yükseltti.

• Dokuz serbest bölge, ilk 11 ayda yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı kaydetti.

• Ege Serbest Bölgesi, toplam ticaret hacminde 5,75 milyar dolar ile serbest bölgeler–Türkiye/yurt dışı ticaretinin yüzde 22,2’sini oluşturdu.