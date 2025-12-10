Kurban Bayramı 2026 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi güne geliyor, tatil kaç gün?

İslam alemi için büyük öneme sahip olan ve kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. 2026 yılına yaklaşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimiyle bu önemli dini bayramın ve beraberindeki resmi tatilin tarihleri netleşti.

2026 yılı Kurban Bayramı'nın başlangıç ve bitiş tarihleri ile resmi tatil süresi kesinleşmiştir. Bayramın hafta ortasına denk gelmesi, potansiyel uzun bir tatil fırsatı yaratmaktadır.

2026 Kurban Bayramı Tatil Takvimi

Süreç Tarih Gün Tatil Süresi Arife Günü 26 Mayıs 2026 Salı Yarım Gün Resmi Tatil Kurban Bayramı 1. Gün 27 Mayıs 2026 Çarşamba Tam Gün Resmi Tatil Kurban Bayramı 2. Gün 28 Mayıs 2026 Perşembe Tam Gün Resmi Tatil Kurban Bayramı 3. Gün 29 Mayıs 2026 Cuma Tam Gün Resmi Tatil Kurban Bayramı 4. Gün 30 Mayıs 2026 Cumartesi Resmi Tatil

Uzun Tatil İhtimali (9 Gün)

Resmi Tatil Süresi: Arife (yarım gün) ve bayramın 4 günü ile birlikte resmi tatil süresi 4,5 gün sürmektedir.

9 Günlük Tatil İhtimali: Bayramdan önceki Pazartesi günü (25 Mayıs) de idari izin veya resmi tatil ilan edilmesi durumunda, tatil süresi hafta sonları ile birleşerek toplam 9 güne uzayabilecektir.

(23 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar)

Resmi Açıklama: Tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına dair karar, resmi makamlar (Cumhurbaşkanlığı veya ilgili bakanlıklar) tarafından yapılacak açıklama ile netleşecektir.