Green Card başvuruları ne zaman? 2026 Green Card (DV Lottery) başvurularında son durum

Green Card (DV Lottery) başvurularının genellikle her yıl Ekim ayında başlaması nedeniyle, 2025-2026 dönemi başvurularının henüz açılmaması, başvuru yapmayı planlayan adaylar arasında doğal olarak bir merak ve bekleyişe neden oldu.
1 Green Card başvuruları ne zaman?
Green Card (DV Lottery) başvurularının açılmasıyla ilgili belirsizlik devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı konsolosluk işlerinden önemli bir açıklama gelmiştir. Ayrıca, başvuru ücretine dair çıkan iddialar da gündeme oturmuştur.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı, başvuru sürecinin henüz başlamadığını kesin bir dille belirtmiştir:
DV-2027 Başvuru Kayıt Durumu: Açıklamada, Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt döneminin şu anda açık olmadığı resmi olarak duyurulmuştur. (Not: Bu, başvurusu beklenen dönemin DV-2027 olduğunu göstermektedir.)
Sahte İddialara Dikkat: Bakanlık, kayıtların açıldığına dair yapılan sahte iddialara ve seçilme şansını artıracağını öne süren kişi/kuruluşlara karşı uyarıda bulunmuştur.
Resmi Duyuru: DV-2027 kayıt tarihleri ve bu yılki süreçteki olası değişikliklerle ilgili detayların, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda resmî olarak duyurulacağı belirtilmiştir.
Başvuru Ücreti İddiaları
Green Card başvuru sürecinin ertelenmesine neden olduğu öne sürülen iddialar da bulunmaktadır:
Ücret İddiası: Başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti isteneceği ve bu nedenle sistemde teknik değişiklikler yapıldığı iddia edilmiştir.
Resmi Durum: Bu iddiaya dair ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Geleneksel olarak Green Card başvuruları ücretsizdir.
Green Card Başvuru ve Sonuç Süreci
Başvuru Ücreti ve Yöntemi: Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular ücretsizdir. Adayların herhangi bir aracı kuruma gerek kalmadan, doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.
Resmi Başvuru Adresi: https://dvprogram.state.gov
Başvuru Önemi: Başvuru formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması kritik öneme sahiptir. Formdaki en küçük bir hata veya eksik bilgi, adayın çekilişte seçilse bile diskalifiye olmasına yol açabilir.
Sonuçların Açıklanması: Başvuruların sonuçları, genellikle başvuruların bitiminden aylar sonra, Mayıs ayında açıklanır.
2025-2026 Dönemi Sonuçları (DV-2027): 2025 yılı sonunda yapılacak başvuruların sonuçları tahmini olarak Mayıs 2026'da açıklanacaktır.
Sonuç Sorgulama: Sonuçlar, başvuru yapılırken kullanılan aynı resmi web sitesi adresi olan dvprogram.state.gov üzerinden, verilen onay numarası (confirmation number) kullanılarak öğrenilecektir.