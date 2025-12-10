Green Card başvuruları ne zaman? 2026 Green Card (DV Lottery) başvurularında son durum

Green Card (DV Lottery) başvurularının açılmasıyla ilgili belirsizlik devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı konsolosluk işlerinden önemli bir açıklama gelmiştir. Ayrıca, başvuru ücretine dair çıkan iddialar da gündeme oturmuştur.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, başvuru sürecinin henüz başlamadığını kesin bir dille belirtmiştir:

DV-2027 Başvuru Kayıt Durumu: Açıklamada, Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt döneminin şu anda açık olmadığı resmi olarak duyurulmuştur. (Not: Bu, başvurusu beklenen dönemin DV-2027 olduğunu göstermektedir.)

Sahte İddialara Dikkat: Bakanlık, kayıtların açıldığına dair yapılan sahte iddialara ve seçilme şansını artıracağını öne süren kişi/kuruluşlara karşı uyarıda bulunmuştur.

Resmi Duyuru: DV-2027 kayıt tarihleri ve bu yılki süreçteki olası değişikliklerle ilgili detayların, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda resmî olarak duyurulacağı belirtilmiştir.