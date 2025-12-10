İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs sonuçları için tarih verildi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyecilik kapsamında her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerine geri ödemesiz eğitim desteği (burs) sağlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan ve bu yıl toplam 100 bin öğrenciye 20.000 TL olarak verilecek olan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvurularının değerlendirme süreci devam etmektedir. Öğrenciler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı anı sabırsızlıkla bekliyor.
İBB Burs Sonuçları Sorgulama ve Ödeme Bilgileri
|Süreç
|Detaylar
|Başvuru Dönemi
|23 Eylül 2025 – 17 Ekim 2025
|Toplam Destek Miktarı
|2025-2026 dönemi için toplam 2 milyar TL destek sağlanması planlanmaktadır.
|Burs Miktarı
|Her öğrenciye 20.000 TL (Geri ödemesiz)
|Ödeme Şekli
|Destek, iki taksitte (10.000 TL + 10.000 TL) olarak ödenecektir.
|Sonuç Beklentisi
|Geçen yılki takvim baz alındığında, sonuçların Ocak ayının ilk haftasında duyurulması beklenmektedir.
|Sorgulama Ekranı
|Burs sonuçları, aşağıdaki iki resmi kanal üzerinden sorgulanabilecektir:
|1. "İstanbul Senin" mobil uygulaması
|2. Resmi portal: https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı Genç Üniversiteli Eğitim Desteği (Bursu) miktarını güncelledi. Artan ekonomik koşullar dikkate alınarak, öğrencilere verilen destek miktarı önemli ölçüde artırılmıştır.
2025-2026 İBB Burs Miktarı ve Kapsamı
|Detay
|Miktar/Sayısı
|Öğrenci Başına Destek (2025-2026)
|20.000 TL (Geri Ödemesiz)
|Toplam Öğrenci Sayısı
|100.000 Üniversite Öğrencisi
|Bu Yılki Toplam Bütçe
|2 Milyar TL