ALES sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 ALES/3 sonuçları sorgulama sayfası

ALES’te üç temel puan türü (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) hesaplanır. Bu puan türleri, Sayısal ve Sözel testlere verilen farklı ağırlıklara göre belirlenir:

1. Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

Puan Türü Sayısal Test Ağırlığı Sözel Test Ağırlığı ALES Sayısal Puanı $0,75$ $0,25$ ALES Sözel Puanı $0,25$ $0,75$ ALES Eşit Ağırlık Puanı $0,50$ $0,50$

2. Ham Puan ve Standart Puan Hesaplama

a. Ham Puan Elde Edilmesi:

Adayların verdiği doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak her test için (Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2) Ham Puan elde edilir.

b. Standart Puanlara Dönüştürme:

Elde edilen Ham Puanlar, sınavı geçerli tüm adayların test bazında hesaplanan ortalama ve standart sapmaları kullanılarak Standart Puanlara (SP) dönüştürülür. Bu işlemle, her testin ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan Standart Puanlara çevrilir.

3. Ağırlıklı Puanların (AP) Hesaplanması

Hesaplanan bu Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) kullanılarak, yukarıdaki tabloda belirtilen ağırlıklar (test ağırlıkları) dikkate alınarak her aday için üç ayrı Ağırlıklı Puan (AP) (Sayısal Ağırlıklı, Sözel Ağırlıklı ve Eşit Ağırlıklı) hesaplanmaktadır.

Bu Ağırlıklı Puanlar (AP), akademik başvurularda kullanılacak nihai ALES puanınızı oluşturur.