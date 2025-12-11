ALES sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 ALES/3 sonuçları sorgulama sayfası

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim için kritik öneme sahip olan yılın son ALES oturumu (ALES/3) tamamlandı. Sınavın ardından binlerce aday, puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç takvimine odaklanmış durumda.
1 ALES sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025 ALES/3 Sonuç Açıklama Bilgileri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre:
Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma (Yarın)
Tahmini Açıklanma Saati: Sonuçların genellikle saat 11.00 itibarıyla erişime açılması beklenmektedir.
2 2025 ALES/3 sonuçları sorgulama sayfası
ALES 3 Sonuç Sorgulama
Adaylar, ALES/3 sınav sonuçlarını aşağıdaki resmi internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabileceklerdir:
Adres: https://sonuc.osym.gov.tr
3 ALES Puan Hesaplama Yöntemi ve Ağırlıkları
ALES’te üç temel puan türü (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) hesaplanır. Bu puan türleri, Sayısal ve Sözel testlere verilen farklı ağırlıklara göre belirlenir:
1. Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
|Puan Türü
|Sayısal Test Ağırlığı
|Sözel Test Ağırlığı
|ALES Sayısal Puanı
|$0,75$
|$0,25$
|ALES Sözel Puanı
|$0,25$
|$0,75$
|ALES Eşit Ağırlık Puanı
|$0,50$
|$0,50$
2. Ham Puan ve Standart Puan Hesaplama
a. Ham Puan Elde Edilmesi:
Adayların verdiği doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak her test için (Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2) Ham Puan elde edilir.
b. Standart Puanlara Dönüştürme:
Elde edilen Ham Puanlar, sınavı geçerli tüm adayların test bazında hesaplanan ortalama ve standart sapmaları kullanılarak Standart Puanlara (SP) dönüştürülür. Bu işlemle, her testin ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan Standart Puanlara çevrilir.
3. Ağırlıklı Puanların (AP) Hesaplanması
Hesaplanan bu Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) kullanılarak, yukarıdaki tabloda belirtilen ağırlıklar (test ağırlıkları) dikkate alınarak her aday için üç ayrı Ağırlıklı Puan (AP) (Sayısal Ağırlıklı, Sözel Ağırlıklı ve Eşit Ağırlıklı) hesaplanmaktadır.
Bu Ağırlıklı Puanlar (AP), akademik başvurularda kullanılacak nihai ALES puanınızı oluşturur.