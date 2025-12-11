ARA
DOLAR
42,66
0,15%
DOLAR
EURO
50,11
-0,04%
EURO
GRAM ALTIN
5855,94
0,00%
GRAM ALTIN
BIST 100
11233,66
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • DGS 2026 ne zaman? ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihleri

DGS 2026 ne zaman? ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihleri

Ön lisans mezunlarının dört yıllık lisans programlarına geçişini sağlayan kritik sınav olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2026 yılı takvimi, ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile kesinleşti. Peki DGS 2026 ne zaman? ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihleri


DGS 2026 ne zaman? ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihleri

Ön lisans eğitimlerini tamamlayıp lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce ön lisans mezununun gündemindeki en önemli konu, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi. Üniversite eğitimine yeni bir yön vermek isteyen adaylar için DGS, dört yıllık lisans eğitimine kapı açan kritik bir sınav.

1 ÖSYM DGS başvuru tarihleri

ÖSYM DGS başvuru tarihleri

Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapma fırsatı sunan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için belirlenen tarihler şöyledir:

SüreçTarih Aralığı/Tarih
DGS Başvuru İşlemleri15 Mayıs - 2 Haziran 2026

2 2026 DGS ne zaman?

2026 DGS ne zaman?

2026 DGS Kesinleşen Sınav Takvimi

SüreçTarih
DGS Başvuru İşlemleri15 Mayıs - 2 Haziran 2026
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Tarihi19 Temmuz 2026
DGS Sonuçlarının Açıklanması13 Ağustos 2026

Adaylar, başvuru işlemlerini 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamladıktan sonra, sınav heyecanını 19 Temmuz 2026 tarihinde yaşayacaklardır. Sınav sonuçları ise yaklaşık üç hafta sonra, 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacaktır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir?

Dikey Geçiş Sınavı, Türkiye'de ön lisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programları) mezunlarının, öğrenim gördükleri alanlarla ilgili dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için girdikleri bir sınavdır.

Temel Özellikleri:

Amaç: Ön lisans eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencilere, eğitimlerini lisans düzeyine (lisans tamamlama) taşıma imkanı sunmaktır.

Düzenleyen Kurum: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir.

İçeriği: Sınavın içeriği genellikle Sayısal ve Sözel yeteneklerden oluşur. Adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçer.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL