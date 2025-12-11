DGS 2026 ne zaman? ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihleri

Ön lisans eğitimlerini tamamlayıp lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce ön lisans mezununun gündemindeki en önemli konu, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi. Üniversite eğitimine yeni bir yön vermek isteyen adaylar için DGS, dört yıllık lisans eğitimine kapı açan kritik bir sınav.