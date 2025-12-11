DGS 2026 ne zaman? ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihleri

Ön lisans eğitimlerini tamamlayıp lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce ön lisans mezununun gündemindeki en önemli konu, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi. Üniversite eğitimine yeni bir yön vermek isteyen adaylar için DGS, dört yıllık lisans eğitimine kapı açan kritik bir sınav.
1 ÖSYM DGS başvuru tarihleri
Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapma fırsatı sunan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için belirlenen tarihler şöyledir:
2 2026 DGS ne zaman?
2026 DGS Kesinleşen Sınav Takvimi
|Süreç
|Tarih
|DGS Başvuru İşlemleri
|15 Mayıs - 2 Haziran 2026
|Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Tarihi
|19 Temmuz 2026
|DGS Sonuçlarının Açıklanması
|13 Ağustos 2026
Adaylar, başvuru işlemlerini 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamladıktan sonra, sınav heyecanını 19 Temmuz 2026 tarihinde yaşayacaklardır. Sınav sonuçları ise yaklaşık üç hafta sonra, 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacaktır.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir?
Dikey Geçiş Sınavı, Türkiye'de ön lisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programları) mezunlarının, öğrenim gördükleri alanlarla ilgili dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için girdikleri bir sınavdır.
Temel Özellikleri:
Amaç: Ön lisans eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencilere, eğitimlerini lisans düzeyine (lisans tamamlama) taşıma imkanı sunmaktır.
Düzenleyen Kurum: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir.
İçeriği: Sınavın içeriği genellikle Sayısal ve Sözel yeteneklerden oluşur. Adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçer.