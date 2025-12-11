Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 26.673 sözleşmeli personel alımı süreci, resmileşmiş olsa da, adayların başvurularını yapabilmeleri ve detaylı bilgiye ulaşabilmeleri için takip etmeleri gereken iki ana resmi kaynak bulunmaktadır:

Resmi Takip Kaynakları

Sağlık Bakanlığı'nın Resmi İnternet Sitesi: Alımın içeriği, branş dağılımları ve bakanlık içi duyurular ilk olarak burada yayımlanır.

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Duyuruları: Alım, merkezi yerleştirme yöntemiyle (genellikle KPSS puanına göre) yapılacağı için, başvuru kılavuzu, başvuru tarihleri ve yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Adayların KPSS puan şartları, başvuru tarihleri ve yerleştirme kılavuzu gibi kritik detaylar için bu iki kaynağı yakından takip etmeleri gerekmektedir.