Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti. Yeni yılda sağlık kadrolarını güçlendirecek bu büyük istihdam için adaylar, başvuru detaylarına odaklanmış durumda.
1 Sağlık Bakanlığı 2026 Personel Alımı Detayları
Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde yapılacak olan istihdamın kapsamı ve takvimi şöyledir:
Toplam Alım Sayısı: 26.673 sözleşmeli sağlık personeli.
Yürürlük Tarihi: Alımların 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulmuştur.
Resmi Durum: Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmıştır.
2 Sağlık Bakanlığı 2026 Personel Alımı Branş Dağılımı
Toplam 26.673 kişilik alımda, kadroların büyük çoğunluğunun uzman doktor ve doktor unvanlarına ayrıldığı görülmektedir:
|Branş Adı
|Alınacak Personel Sayısı
|Uzman Doktor
|22.983
|Doktor
|3.652
|Diyetisyen
|1
|Ebe
|9
|Hemşire
|2
|Sağlık Teknikeri
|25
|TOPLAM
|26.673
Bu dağılıma göre, alımın temel odağı doktor ve uzman doktor kadrolarının güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Diğer sağlık personeli branşları için ise sınırlı sayıda kontenjan ayrılmıştır.
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 26.673 sözleşmeli personel alımı süreci, resmileşmiş olsa da, adayların başvurularını yapabilmeleri ve detaylı bilgiye ulaşabilmeleri için takip etmeleri gereken iki ana resmi kaynak bulunmaktadır:
Resmi Takip Kaynakları
Sağlık Bakanlığı'nın Resmi İnternet Sitesi: Alımın içeriği, branş dağılımları ve bakanlık içi duyurular ilk olarak burada yayımlanır.
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Duyuruları: Alım, merkezi yerleştirme yöntemiyle (genellikle KPSS puanına göre) yapılacağı için, başvuru kılavuzu, başvuru tarihleri ve yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Adayların KPSS puan şartları, başvuru tarihleri ve yerleştirme kılavuzu gibi kritik detaylar için bu iki kaynağı yakından takip etmeleri gerekmektedir.