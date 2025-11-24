ARA
  • ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 3 soru ve cevap anahtarı yayınlandı

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2025 yılının son oturumu olan 2025-ALES/3 sınavı başarıyla tamamlandı. ALES 3 soru ve cevap anahtarı da yayınlandı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?


2025 yılının son oturumu olan 2025-ALES/3  23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından, adayların gözü şimdi ÖSYM tarafından belirlenen sonuç açıklama tarihinde.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçları için belirlenen tarih şöyledir:

Sonuç Günü: 12 Aralık 2025 Cuma

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Aralık'tan itibaren aşağıdaki kanallar üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir:

ÖSYM Sonuç Sorgulama Sistemi: sonuc.osym.gov.tr

ÖSYM Mobil Uygulaması

ALES 3 soru ve cevap anahtarı yayınlandı 

23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2025 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 3 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2025-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı  (% 10)

 

