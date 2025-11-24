ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 3 soru ve cevap anahtarı yayınlandı

2025 yılının son oturumu olan 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından, adayların gözü şimdi ÖSYM tarafından belirlenen sonuç açıklama tarihinde.
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçları için belirlenen tarih şöyledir:
Sonuç Günü: 12 Aralık 2025 Cuma
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Aralık'tan itibaren aşağıdaki kanallar üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir:
ÖSYM Sonuç Sorgulama Sistemi: sonuc.osym.gov.tr
ÖSYM Mobil Uygulaması
ALES 3 soru ve cevap anahtarı yayınlandı
23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2025 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 3 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
2025-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)