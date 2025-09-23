Anadolu Vakfı burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2025-2026 Anadolu Vakfı burs başvuru tarihleri

ANADOLU VAKFI BURS ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Geçtiğimiz eğitim yılında, Anadolu Vakfı tarafından sağlanan burs tutarları şu şekildeydi:

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki öğrenciler için aylık 5.500 TL,

Diğer illerdeki öğrenciler için ise aylık 4.500 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl için belirlenen tutar ise henüz duyurulmadı.