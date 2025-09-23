Anadolu Vakfı burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2025-2026 Anadolu Vakfı burs başvuru tarihleri

Eğitime sağladığı katkılarla bilinen Anadolu Vakfı, 2025 yılında da üniversite öğrencilerine yönelik burs programını sürdürüyor. Vakıf, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere sağladığı bu imkanla, gençlerin eğitim hayatlarını daha rahat sürdürmelerine destek oluyor. İşte Anadolu Vakfı burs başvurusuna dair merak edilen detaylar...
ANADOLU VAKFI BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Anadolu Vakfı 2025-2026 dönemi için burs başvuruları 1 Eylül 2025 itibariyle başlamıştı. Başvurular 30 Eylül'de sona erecek.
ANADOLU VAKFI BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Başvurular https://basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris adresi üzerinden alınıyor.
ANADOLU VAKFI BURS ÜCRETİ 2025 NE KADAR?
Geçtiğimiz eğitim yılında, Anadolu Vakfı tarafından sağlanan burs tutarları şu şekildeydi:
İstanbul, Ankara ve İzmir'deki öğrenciler için aylık 5.500 TL,
Diğer illerdeki öğrenciler için ise aylık 4.500 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl için belirlenen tutar ise henüz duyurulmadı.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Karşılıksız burs desteğiyle öne çıkan kurumlardan biri de Anadolu Vakfı. Maddi desteğe ihtiyacı olan, devlet üniversitelerinde veya vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan T.C. vatandaşı tüm öğrenciler Anadolu Vakfı bursuna başvurabiliyor.
ANADOLU VAKFI BURÇ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Burs sonuçları, Aralık ayının ilk haftası www.anadoluvakfi.org.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvuru yapan adaylar, Burs Başvuru Sonuçları bölümünden giriş yaparak sonucunu öğrenebilir.