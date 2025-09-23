Yarıyıl tatili (sömestr) tatili ne zaman? 2025-2026 MEB tatil tarihleri

ZİLSİZ OKUL UYGULAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için aldığı yeni bir kararla, bazı okullarda artık ders zili çalmayacak. “Zilsiz okul” uygulaması adı verilen bu sistem, ilk etapta uygun görülen okullarda pilot olarak hayata geçirilecek.

“Zilsiz okul” sistemi, okul ortamında daha sessiz, sakin ve odaklanmaya uygun bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor. Bu uygulama ile öğrencilerin ve öğretmenlerin, ders geçişlerinde gürültüden uzak bir ortamda motivasyonlarını koruması amaçlanıyor.

Uygulamanın detaylarına göre, zil çalmasının zorunlu olduğu durumlarda bile ses seviyesi çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanacak ve sadece Bakanlık tarafından onaylanmış sesler kullanılacak. Bu yeni adım, hem eğitim kalitesini artırmak hem de okul ortamını iyileştirmek adına atılan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.