Yarıyıl tatili (sömestr) tatili ne zaman? 2025-2026 MEB tatil tarihleri

Yeni eğitim yılının başlamasıyla beraber, 15 günlük tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri duyuruldu. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alan 2026 sömestr tatili tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim takvimi ile netleşti.
SÖMESTR - YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026'da başlayacak ve 26 Haziran 2026'da tamamlanacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ilk ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
NİSAN TATİLİ (2. ARA TATİL) 2026 NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
ZİLSİZ OKUL UYGULAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için aldığı yeni bir kararla, bazı okullarda artık ders zili çalmayacak. “Zilsiz okul” uygulaması adı verilen bu sistem, ilk etapta uygun görülen okullarda pilot olarak hayata geçirilecek.
“Zilsiz okul” sistemi, okul ortamında daha sessiz, sakin ve odaklanmaya uygun bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor. Bu uygulama ile öğrencilerin ve öğretmenlerin, ders geçişlerinde gürültüden uzak bir ortamda motivasyonlarını koruması amaçlanıyor.
Uygulamanın detaylarına göre, zil çalmasının zorunlu olduğu durumlarda bile ses seviyesi çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanacak ve sadece Bakanlık tarafından onaylanmış sesler kullanılacak. Bu yeni adım, hem eğitim kalitesini artırmak hem de okul ortamını iyileştirmek adına atılan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.