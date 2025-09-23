Yargıtay personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025 Yargıtay memur alımı sonuçlarında

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS puanı ile 174 memur alımı gerçekleştiriliyor. Zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför, temizlik görevlisi, garson, bahçıvan, bulaşıkçı ve aşçı kadrolarında yapılacak alımlar için adaylar başvurularını yaptı.

YARGITAY 174 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI ALINDI

Yargıtay Başkanlığı tarafından açılan memur alımı ilanına başvurular, 5-15 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi sınav süreçlerine ilişkin duyuruları merakla bekliyor.

Başvuruları kabul edilen adaylar, branşlarına göre farklı sınav aşamalarından geçecekler. Bazı pozisyonlar için yalnızca sözlü sınav uygulanırken, bazıları için sözlü sınavın yanı sıra uygulamalı sınav da yapılacak. Bu sınavları başarıyla tamamlayan adaylar, son aşamada güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin ardından göreve atanacak.

Sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav tarihi ve yerleri, başvuru değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Yargıtay Başkanlığı'nın resmi kanalları üzerinden ilan edilecek. Bu nedenle adayların, gelecek duyuruları yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

YARGITAY 174 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yargıtay Başkanlığı 174 memur alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

YARGITAY PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Zabit Katibi - 5 Lisans / 15 Ön Lisans

Mübaşir - 5 Ön Lisans

Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 20 Ön Lisans

Hizmetli - 30 Ön Lisans / 20 Ortaöğretim

Şoför - 10 Ön Lisans / 10 Ortaöğretim

Temizlik Görevlisi - 5 Ön Lisans / 20 Ortaöğretim

Garson - 5 Ön Lisans / 5 Ortaöğretim

Bahçıvan - 2 Ön Lisans / 3 Ortaöğetim

Bulaşıkçı - 15 Ortaöğretim

Aşçı (Sıcak Yemek) - 2 Ön Lisans / 1 Ortaöğretim

Aşçı (Kebapçı/Dönerci) - 1 Ön Lisans