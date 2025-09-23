OECD 2025 Türkiye büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2025 yılı için küresel ve birçok ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltti. Ayrıca, artan ABD tarifelerinin 2026 yılında küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği konusunda güçlü uyarılarda bulundu.

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi. OECD'e göre, Türkiye’nin 2025 yılı büyüme tahmini %2,9’dan %3,2’ye yükseltildi. Aynı dönemde enflasyon beklentisi ise yüzde31,4’ten yüzde 33,5’e çıkarıldı.

2026 yılı için Türkiye’nin büyüme beklentisi %3,3’ten %3,2’ye düşürüldü. Buna karşılık enflasyon tahmini %18,5’ten %19,2’ye yükseltildi. OECD raporu, küresel ticaretteki belirsizliklerin ve ABD tarifelerinin Türkiye dahil birçok ülkenin ekonomik görünümü üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.

Küresel ekonomi için büyüme beklentisi ise 2025 yılı için %2.9’dan %3.2'ye çıkarıldı. Bu revizyon, dünya genelinde faiz indirimlerinin beklenenden erken gelmesi ve tedarik zincirlerindeki toparlanmanın etkisiyle yapıldı.

Bölgesel bazda ise:

ABD ekonomisinin 2025’te %1.8 büyümesi öngörüldü (önceki: %1.6),

Euro Bölgesi büyüme beklentisi %1.0’dan %1.2'ye çıkarıldı,

Çin için 2025 büyüme tahmini %4.7’den %4.9'a yükseltildi.

OECD’nin raporu, küresel ekonomide yumuşak iniş senaryolarına olan inancın arttığını gösteriyor. Türkiye için 2025 beklentisinin yukarı revize edilmesi ise ekonomik aktivitede toparlanmanın sürdüğüne dair olumlu bir sinyal olarak yorumlandı.