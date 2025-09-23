FED Ekim toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihleri

Yatırımcılar ve ekonomistler, ABD Merkez Bankası (FED)’nın Eylül 2025 faiz kararının küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerini yakından takip ediyor. FED'in atacağı adımlar, yalnızca ABD ekonomisini değil, aynı zamanda uluslararası piyasalardaki dolar kuru, emtia fiyatları ve yatırım akışlarını da doğrudan etkilediği için büyük bir merakla bekleniyor.

FED Ekim toplantısı ne zaman?

Fed Ekim faiz toplantısını 28-29 Ekim'de yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek para politikası stratejisi hakkında önemli mesajlar verecek.

Yılın son toplantısı ise 9-10 Aralık'ta yapılacak.

FED Eylül ayı faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına indirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz indirimini onayladı ve yıl sonuna kadar iki indirim daha yapılacağı sinyalini verdi. Toplantıya katılan 19 üyeden 9’u bu yıl bir ek indirim beklerken, 10’u iki indirim öngördü. Bir üye ise Çarşamba günkü dahil hiçbir indirime sıcak bakmadı.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atanan Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4-4,25 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.