AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2025-2026 Anadolu Üniversitesi ücretleri ve tarihleri

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi öncesinde kayıtlarını yenilemek isteyen binlerce Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi, sistemin açılıp açılmadığını merak ediyor. Ders seçimlerini yapmak ve harç ödemelerini gerçekleştirmek için sabırsızlanan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nden gelecek resmi duyuruyu bekliyor.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için güz dönemi kayıt yenileme süreci, çevrimiçi olarak başladı. Adayların başvuru işlemlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlaması büyük önem taşıyor.
Kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet şifresi ile aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurunun geçerli olabilmesi için, öğrencilerin öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor. Bilgilerinde eksiklik veya hata bulunan öğrencilerin, vakit kaybetmeden üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırması zorunlu. Çevrimiçi başvuru yapmayan adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacak.
Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, öncelikle öğretim giderini ödemeli. Ödeme işleminden sonra gerekli kontroller üniversite tarafından yapılacak ve kayıtları onaylanacak. Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken kritik bir adım daha bulunuyor: Ek özellik bilgisi, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakını hariç tüm adayların, ödemeyi yaptıktan sonra kayıt işlemini tamamlamak için başvuru ekranından ayrıca onay vermesi gerekiyor. Bu son onayı yapmayan adayların kayıt işlemleri geçerli sayılmayacak.
2025- 2026 YENİ KAYIT ÜCRETLERİ NASIL ÖDENECEK?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri için yapılacak ödemelerde sadece Ziraat Bankası'nın kullanılabileceği duyuruldu. Öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamak için ödemelerini, belirtilen yöntemlerden biriyle yapması gerekiyor.
Ödemeler için şu yöntemler kullanılabilecek:
Kredi kartı veya banka kartıyla online ödeme
İnternet bankacılığı
ATM'den (kartlı veya kartsız) ödeme
Mobil bankacılık
AÖF Kayıt Ödemelerinde Uyarı: Banka Şubeleri Kullanılamayacak
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ödemeleri için öğrencilere önemli bir uyarı yapıldı. Ödemelerin kayıt tarihinin son günü saat 17.20’de sona ereceği ve bu saatin kesinlikle kaçırılmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, öğrencilerin ödemelerini Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan gişe işlemiyle yapamayacakları da netleştirildi.
Ödemelerin yalnızca Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı, mobil uygulaması veya ATM'leri gibi dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Öğrencilerin mağdur olmamak için son günü ve saati dikkate alması büyük önem taşıyor.
AÖF KAYIT ÜCRETLERİ 2025-2026
Ön lisans
Acil Durum ve Afet Yönetimi: ₺3.535,00
Aşçılık: ₺3.385,00
Bankacılık ve Sigortacılık: ₺3.010,00
Bilgisayar Programcılığı: ₺3.385,00
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: ₺2.900,00
Coğrafi Bilgi Sistemleri: ₺3.385,00
Dış Ticaret: ₺2.900,00
Emlak Yönetimi: ₺3.010,00
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon: ₺3.535,00
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: ₺3.275,00
Halkla İlişkiler ve Tanıtım: ₺3.010,00
İlahiyat: ₺3.010,00
İnsan Kaynakları Yönetimi: ₺3.010,00
İşletme Yönetimi: ₺3.010,00
İş Sağlığı ve Güvenliği: ₺3.385,00
Kültürel Miras ve Turizm: ₺2.900,00
Lojistik: ₺3.010,00
Marka İletişimi: ₺3.275,00
Medya ve İletişim: ₺3.275,00
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: ₺3.010,00
Sağlık Kurumları İşletmeciliği: ₺3.385,00
Sosyal Hizmetler: ₺3.010,00
Sosyal Medya Yöneticiliği: ₺2.900,00
Tarım Teknolojisi: ₺3.385,00
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: ₺3.010,00
Turizm ve Otel İşletmeciliği: ₺3.375,00
Yaşlı Bakımı: ₺3.385,00
Web Tasarımı ve Kodlama: ₺3.385,00
Lisans
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: ₺3.010,00
Felsefe: ₺3.120,00
Görsel İletişim Tasarımı: ₺4.300,00
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: ₺3.010,00
Havacılık Yönetimi: ₺3.010,00
İktisat: ₺3.010,00
İktisat (İngilizce): ₺4.960,00
İşletme: ₺3.010,00
İşletme (İngilizce): ₺4.960,00
Maliye: ₺3.010,00
Sağlık Yönetimi: ₺3.010,00
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: ₺3.010,00
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce): ₺4.800,00
Sosyoloji: ₺3.120,00
Tarih: ₺3.120,00
Türk Dili ve Edebiyatı: ₺3.120,00
Uluslararası İlişkiler: ₺3.010,00
Uluslararası İlişkiler (İngilizce): ₺4.960,00
Uluslararası Ticaret ve Lojistik: ₺3.010,00
Yönetim Bilişim Sistemleri: ₺3.010,00