AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2025-2026 Anadolu Üniversitesi ücretleri ve tarihleri

AÖF Kayıt Ödemelerinde Uyarı: Banka Şubeleri Kullanılamayacak

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ödemeleri için öğrencilere önemli bir uyarı yapıldı. Ödemelerin kayıt tarihinin son günü saat 17.20’de sona ereceği ve bu saatin kesinlikle kaçırılmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, öğrencilerin ödemelerini Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan gişe işlemiyle yapamayacakları da netleştirildi.

Ödemelerin yalnızca Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı, mobil uygulaması veya ATM'leri gibi dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Öğrencilerin mağdur olmamak için son günü ve saati dikkate alması büyük önem taşıyor.