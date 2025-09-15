ARA
  3 ilin kesişim noktasında: İstanbul'a 7, Ankara'ya 3,5 saat uzaklıktaki zirve

3 ilin kesişim noktasında: İstanbul'a 7, Ankara'ya 3,5 saat uzaklıktaki zirve

Üç ilin kesişim noktasında bulunan zirve 3 kenti görüyor...


Son Güncellenme:
3 ilin kesişim noktasında: İstanbul'a 7, Ankara'ya 3,5 saat uzaklıktaki zirve

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Soğucaova Yaylası sınırlarında yer alan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bin 700 rakımlı Katbaşı Zirvesi Kastamonu, Çankırı ve Karabük'ü görüyor.

Araç ilçe merkezinden başlayıp 48 kilometrelik mesafede birbirine bağlantılı 33 yaylada, 'orman ve tabiat turizmi' alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi'nce yürüyüş rotası çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır ve Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri Soğucaova Yaylası'nda ve Katbaşı Zirvesi'nde incelemelerde bulundu.

3 ilin kesişim noktasında: İstanbul'a 7, Ankara'ya 3,5 saat uzaklıktaki zirve-1

Bin 700 rakımlı Katbaşı Zirvesi'ni bölge halkıyla gezen ekip, Ankara'ya 292 kilometre, İstanbul'a 470 kilometre uzaklıktaki bölgenin turizme kazandırılması için keşif çalışması yaptı. Bölgede 3 kilometrelik bir mağara da yer alıyor.

Bölgeyle ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Soğucaova Yaylası'nın 2 kilometre uzaklığında bulunan Katbaşı Zirvesi olarak bilinen bu yer, rakım olarak bin 700 metrededir. Burası görsel güzelliğiyle, tabiat kaynakları açısından önemli bir alan. Bitki çeşitliliği, yaban hayatı çeşitliliği, dağ sarımsakları olan inanılmaz çam ağaçlarının olduğu bir bölge. Katbaşı Zirvesi'nin hemen altında Soğanlı Çayı'nın olduğu Karabük, Kastamonu ve Çankırı sınırlarının 3 ilimizi bir arada göründüğü noktada olan bu doğa harikası bir yer" diyor. İHA

3 ilin kesişim noktasında: İstanbul'a 7, Ankara'ya 3,5 saat uzaklıktaki zirve-2
