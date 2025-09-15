Fed Guvernörü Lisa Cook’un görevden alınmasıyla ilgili açılan davada yeni belgeler ortaya çıktı. Bloomberg’ün gördüğü kredi belgelerine göre Cook, Atlanta’daki tartışmalı evi 2021’de satın almadan önce kredi kuruluşuna burayı “tatil evi” olarak beyan etti.

İlk olarak Reuters’ın duyurduğu belgeler, Trump yönetimi yetkililerince Cook hakkında öne sürülen gerekçeleri çelişkili hale getirdi. Trump ve ekibi, Cook’u hem Atlanta’daki hem de Michigan’daki iki farklı kredi sözleşmesinde evleri “birincil ikamet” olarak göstermekle itham etmiş ve “ipotek dolandırıcılığı” ile suçlamıştı.

Mortgage işlemleri, Cook’un Fed’de görev yapmaya başlamasından önce gerçekleşmişti. Cook, ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle onu görevden almaya çalışan ABD Başkan Donald Trump’a geçen ay dava açarken, avukatları eğer belgelerde yanlışlık varsa bunun “yanlış yönlendirme” niyeti taşımadığını, sadece basit bir “bürokratik hata” olabileceğini savunmuştu. Adalet Bakanlığı ise iddialarla ilgili ceza soruşturması açmış ve Trump’ın Cook’u görevden alma girişimini engelleyen mahkeme kararına itiraz etmişti.

Temyiz mahkemesi, Fed’in 16-17 Eylül’deki faiz toplantısından önce yazılı savunma istedi. Bu arada Trump dün Cook’u görevden almasına izin vermesi için ABD temyiz mahkemesini ikna etmek için son bir girişimde bulundu ve mahkemeye, Cook’un iddiaları çürütemediğini bir kez daha söyledi. Üç yargıçtan oluşan temyiz heyeti, kararını kısa süre içinde verebilir. Cook’un görevden alınması, Trump’ın agresif faiz indirimleri çağrılarına destek verecek bir ismi Fed’e atamasının önünü açabileceği için bu dava piyasalar tarafından da yakın izleniyor.

Bu arada görev süresi Mayıs 2026’da dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek isim için de arayış sürüyor. Bloomberg'in ABD yönetiminden bir yetkiliden edindiği bilgiye göre, BlackRock Inc. yöneticisi Rick Rieder’ın ismi bir sonraki Fed başkanı adayları listesinde öne çıkmaya başladı.

Yetkili, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Rieder’ın Cuma günü görüştüklerini ve para politikası, Fed’in organizasyon yapısı ile regülasyonları ele aldıklarını belirtti. Rieder, geçen hafta başında CNBC’ye verdiği demeçte, ekonomik göstergeleri değerlendirdiğinde Fed’in faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Fed’in bağımsızlığının ‘kritik’ olduğunu söyleyen Rieder, ancak merkez bankasının daha “yenilikçi” olabileceğini de ekledi.