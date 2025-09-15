Elazığ'da kuyumculardan sahte altına karşı mihenk taşlı yöntem

Çakmakçı şöyle devam etti: Vatandaşında bildiği kuyumcular içinde en basit olan mihenk taşı. Bir de ayar sularımız var. Altın olan ürünü ve olmayan ürünü taşa sürüyoruz. Altın olmayan ürün taşta hemen siliniyor. Bununla ilgili kuyumcunun yaptığı en basit bir işlem. Bunun yanında da renginden, gramından, sesinden buda tecrübeyle alakalı bir durum, altın mı değil mi çözebiliyoruz. Elazığ'da merdiven altı bir kuyumcumuz yok" dedi.

