Düzenleme yürürlüğe girmeden aidatlara zam: Sitelerde fahiş artış mı yapılıyor?

Konut aidat artışlarına yüzde 25,49 oranında üst sınır öngören düzenleme Meclis’e sunuldu. Düzenleme henüz resmiyet kazanmadan bazı site yönetimlerinin, acil toplantılar yaparak aidatlara yüzde 35 ile 55 arasında artış uyguladığı iddiaları gündeme geldi.

NTV'de yer alan habere göre, Düzenleme yapılacağının öğrenilmesiyle birlikte site yönetimleri süreci hızlandırdı. Konuyla ilgili acil toplantılar düzenlenirken, aidat tutarlarının şimdiden belirlenmeye başlandığı ifade ediliyor.

Maliklerin itiraz hakkı bulunuyor

Zam üst sınırının hesaplanmasında esas alınan yeniden değerleme oranı, 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak duyuruldu.

Teklifin yasalaşması halinde düzenleme geriye dönük uygulanmayacak.

Ancak uzmanlar, maliklerin itiraz hakkının bulunduğuna dikkat çekiyor. Buna göre, düzenleme öncesinde yapılan artışlara itiraz edilmesi fahiş zamların önüne geçebilecek.

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş aidat artışlarının fırsatçılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kiraz, yöneticinin keyfi şekilde aidat belirleyemeyeceğinin ve bunu maliklere dayatamayacağının altınız çizdi.

Düzenlemeyle neler değişecek?

Daha yüksek oranda artış yapmak isteyen site yönetimlerinin, üç ay içinde toplantı düzenleyerek kat maliklerinin onayını alması zorunlu olacak.

Site sakinlerinin katılımıyla yapılacak toplantılarda yüzde 50+1 çoğunluk şartının aranacağı belirtiliyor. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanamazsa ikinci bir toplantı yapılacak ve karar, yine çoğunluğun görüşü doğrultusunda netleşecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte site yönetim şirketlerinin de daha sıkı denetime alınması öngörülürken, işleyiş ve süreçlerin yeniden tanımlanması da planlanıyor.

Ne olmuştu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut aidat zamlarına üst sınır getirecek düzenleme hazırlanmıştı.

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.