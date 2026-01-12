Babasından öğrendiği mesleği 45 yıldır sürdürüyor: Kadın arıcı yılda 1 ton bal üretiyor

Düzce’nin Yığılca ilçesinde arıcılıkla uğraşan Hacer Uğurlu, babasından 45 yıl önce öğrendiği mesleği modern yöntemlerle geliştirdi.
Uğurlu, son yıllarda aldığı arıcılık eğitimleri ve devlet destekli hibeler sayesinde kovan sayısını 10’dan 300’e yükseltti.
1 Mesleği 45 yıldır sürdürüyor
Ailesinin geçimini arıcılıkla sağlayan babasını genç yaşlarında kaybeden ancak ata yadigarı mesleği 45 yıldır sürdüren 63 yaşındaki Uğurlu, arıcılık yaparak 3 kardeşinin eğitimlerini tamamlamalarını sağladı.
2 Babasından kalan kovanlarla bal üretimi yaptı
Uğurlu, uzun yıllar babasından kalan 10 kovanla zengin floraya sahip Yığılca ilçesi Hocatman köyünde bal üretimi yapıyor.
3 Arıcılık eğitimlerine katıldı
Hacer Uğurlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde yürütülen "ana arı üretimi, kadın girişimcilik, propolis üretimi, arı zehri üretimi" eğitim programlarına da katıldı.
4 Yıllık ortalama 1 ton çiçek balı üretimi yapıyor
Sertifikalarını alan, bakanlık tarafından verilen kadın girişimcilik ve arıcılık destek programıyla da zaman içinde kovan sayısını 300'e çıkaran Uğurlu, yıllık ortalama 1 ton çiçek balı, propolis ve arı zehri üretimi yapıyor.
6 "Kardeşlerimi arıcılık sayesinde okuttum"
Uğurlu, AA muhabirine, arıcılık mesleğinin kendilerinin ata mesleği olduğunu, gençlik yıllarında babasını kaybettiğini ve kendisine emanet kardeşlerini arıcılık sayesinde okuttuğunu anlattı.
7 Propolis üretimi de yapıyor
Dedelerinden bu yana arıcılık mesleğiyle geçimlerini sağladıklarını belirten Uğurlu, "Ben babamdan, babam da dedemden öğrenmiş. Önceden kara kovanlarla yaparlardı. Şimdi daha iyi kovanlarla yapıyoruz. Bu kovanlar daha iyi, daha güzel. Burada bal üretiminin yanında propolis yapıyorum, ana arı yetiştirip satışını yapıyorum." dedi.
8 "Arıcılık çok rahat"
Arıcılığın çok güzel bir meslek olduğunu dile getiren Uğurlu, "Bakımlarını yapınca çok güzel verim alıyorsun. Arıcılık çok rahat. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini de kullandı.
9 Aile fertlerine de arıcılığı öğretti
Ailecek arıcılık yaptıklarını kaydeden Hacer Uğurlu, "Hepsine öğrettim ve onlar da öğrendiler. Ben devletin verdiği bütün kurslara kaçırmadan gittim. Ana arı yetiştirme, propolis üretimi, arı zehri üretim belgeleri gibi birçok belge aldım." dedi.
10 Siparişler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor
Aldıkları sipariş İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki her yere gönderdiklerini de ekledi.
11 Kovan başına 30 kilogram bal üretimi
Uğurlu, kovan başına 30 kilograma kadar bal üretimi yaptıkları bilgisini de paylaştı.
12 "Yıllardır geçimimi bununla sağladım"
Hacer Uğurlu son olarak, "Yıllardır bu işi severek yaparım. Bütün kadınlara da tavsiye ederim. Çok güzel bir meslek ve alıştıktan sonra yapılmayacak bir şey yok. Yıllardır geçimimi bununla sağladım. Bu iş bütün aileye bakar. Bal, ana arı, propolis satarsın. Yani birçok kazanç elde edersin. Ben aileye bakmakla kalmadım, hacca da gittim. Şimdi de köyümüze inşa edilen caminin yapımına destek oluyorum." ifadelerini kullandı.