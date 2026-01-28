AÖF sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Harf Notları ve Koşullu Geçme

Sonuç ekranında gördüğünüz harf notları, "Bağıl Değerlendirme Sistemi" (Çan Eğrisi) ile belirlenir. Bu sistemde notunuz sadece sizin başarınıza değil, sınıftaki diğer öğrencilerin genel ortalamasına göre şekillenir.