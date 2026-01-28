AÖF sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güzsınavların ardından yapılan titiz değerlendirme süreci tamamlanarak notlar sisteme yansıdı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için beklenen an geldi; 2025-2026 Güz Dönemi Final Sınavı sonuçları açıklandı. 17-18 Ocak tarihlerinde ter döken binlerce aday, şimdi aldıkları puanların ders geçme ve mezuniyet durumlarını nasıl etkilediğini analiz ediyor.
Sonuç Sorgulama ve Not Görüntüleme
Adaylar, sınavdan aldıkları ham puanları ve başarı durumlarını gösteren harf notlarını şu kanallar üzerinden öğrenebilirler:
Resmi Web Sitesi: aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak.
Mobil Uygulama: Anadolu Mobil uygulaması aracılığıyla güncel not dökümlerine ulaşılabilir.
Puan Hesaplama ve "4 Yanlış 1 Doğru" Kuralı
AÖF sisteminde puanlar ham doğru sayısı üzerinden değil, "net" sayısı üzerinden hesaplanır.
Net Hesabı: Her testte, doğru cevap sayınızdan yanlış cevap sayınızın dörtte biri (0,25) düşülür.
Puanlama: Elde edilen net sayısı, soru başına düşen puan değeriyle (genellikle her soru 5 puandır) çarpılarak 100 üzerinden ham puanınız belirlenir.
Başarı Notu Nasıl Belirlenir?
Bir dersten geçip geçmediğinizi belirleyen "Başarı Notu", vize ve final sınavlarının ağırlıklı ortalamasıyla bulunur:
Vize (Ara Sınav): Ortalamaya %30 etki eder.
Final (Dönem Sonu): Ortalamaya %70 etki eder.
Alt Sınır: Başarı notu 35'in altında olan öğrenciler, sınıf ortalaması ne olursa olsun doğrudan FF notu ile dersten kalır.
Harf Notları ve Koşullu Geçme
Sonuç ekranında gördüğünüz harf notları, "Bağıl Değerlendirme Sistemi" (Çan Eğrisi) ile belirlenir. Bu sistemde notunuz sadece sizin başarınıza değil, sınıftaki diğer öğrencilerin genel ortalamasına göre şekillenir.
|Harf Notu
|Durum
|GNO Etkisi
|AA - CC
|Doğrudan Geçti
|4.00 - 2.00
|CD - DD
|Koşullu Geçti
|1.70 - 1.00
|FF
|Başarısız (Kaldı)
|0.00