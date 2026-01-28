Sinop TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sinop kura sonucu sorgulama

28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla başlayan Sinop TOKİ kura çekimiyle, binlerce başvuru arasından hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
28 Ocak 2026 tarihinde Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çekilişle 947 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenmiştir. Noter onayının ardından isim listeleri dijital platformlara yüklenmeye başlanmıştır.
TOKİ Sinop Sonuç Sorgulama Kanalları
Hak sahibi olup olmadığınızı şu kanallar üzerinden kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından öğrenebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden il ve proje seçimi yaparak asil/yedek isim listelerine ulaşabilirsiniz.
YouTube Canlı Yayın: Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanmıştır; yayını geri sararak isimleri ekranda görebilirsiniz.
İlçe Bazlı Konut Dağılımı
Toplam 947 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Sinop Merkez: 600 Konut
Boyabat: 100 Konut
Durağan: 100 Konut
Gerze: 100 Konut
Erfelek: 47 Konut
Bundan Sonraki Süreç: Sözleşme ve Teslimat
Sözleşme İmzalama: Kurada ismi çıkan vatandaşlar, projenin bağlı olduğu banka (Halk Bankası veya Ziraat Bankası) üzerinden kendilerine bildirilen tarihlerde sözleşmelerini imzalayacaklar.
Ödemeler: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlamaktadır.
Teslim Tarihi: Bakanlık ve TOKİ planlamasına göre, Sinop'taki sosyal konutların anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla yapılması öngörülüyor.
Haftalık Kura Takvimi ve Konut Sayıları
|Tarih
|Şehir
|Konut Sayısı
|28 Ocak Çarşamba (Bugün)
|Sinop
|947
|29 Ocak Perşembe
|Niğde
|2.604
|30 Ocak Cuma
|Aksaray, Ordu, Karabük
|7.287 (Toplam)
|31 Ocak Cumartesi
|Samsun, Nevşehir, Bartın
|10.385 (Toplam)