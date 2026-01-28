Sinop TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sinop kura sonucu sorgulama

Bundan Sonraki Süreç: Sözleşme ve Teslimat

Sözleşme İmzalama: Kurada ismi çıkan vatandaşlar, projenin bağlı olduğu banka (Halk Bankası veya Ziraat Bankası) üzerinden kendilerine bildirilen tarihlerde sözleşmelerini imzalayacaklar.

Ödemeler: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlamaktadır.

Teslim Tarihi: Bakanlık ve TOKİ planlamasına göre, Sinop'taki sosyal konutların anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla yapılması öngörülüyor.