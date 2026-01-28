ARA
Sinop TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sinop kura sonucu sorgulama

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Sinop genelinde inşa edilecek 947 sosyal konut için beklenen gün geldi. Peki Sinop TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sinop kura sonucu sorgulama


 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla başlayan Sinop TOKİ kura çekimiyle, binlerce başvuru arasından hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

28 Ocak 2026 tarihinde Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çekilişle 947 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenmiştir. Noter onayının ardından isim listeleri dijital platformlara yüklenmeye başlanmıştır.

TOKİ Sinop Sonuç Sorgulama Kanalları

Hak sahibi olup olmadığınızı şu kanallar üzerinden kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden il ve proje seçimi yaparak asil/yedek isim listelerine ulaşabilirsiniz.

YouTube Canlı Yayın: Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanmıştır; yayını geri sararak isimleri ekranda görebilirsiniz.

 

 

İlçe Bazlı Konut Dağılımı

Toplam 947 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Sinop Merkez: 600 Konut

Boyabat: 100 Konut

Durağan: 100 Konut

Gerze: 100 Konut

Erfelek: 47 Konut

 

Bundan Sonraki Süreç: Sözleşme ve Teslimat

Sözleşme İmzalama: Kurada ismi çıkan vatandaşlar, projenin bağlı olduğu banka (Halk Bankası veya Ziraat Bankası) üzerinden kendilerine bildirilen tarihlerde sözleşmelerini imzalayacaklar.

Ödemeler: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlamaktadır.

Teslim Tarihi: Bakanlık ve TOKİ planlamasına göre, Sinop'taki sosyal konutların anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla yapılması öngörülüyor.

Haftalık Kura Takvimi ve Konut Sayıları

TarihŞehirKonut Sayısı
28 Ocak Çarşamba (Bugün)Sinop947
29 Ocak PerşembeNiğde2.604
30 Ocak CumaAksaray, Ordu, Karabük7.287 (Toplam)
31 Ocak CumartesiSamsun, Nevşehir, Bartın10.385 (Toplam)
0
