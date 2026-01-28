15 tatil ne zaman, uzatıldı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor?

16 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili devam ederken, okulların 20 Şubat'a kadar kapalı kalacağı yönündeki paylaşımlar büyük bir bilgi kirliliğine yol açtı.
1 15 tatil ne zaman, uzatıldı mı?
Sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine karşı en net yanıt, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dönem başında ilan ettiği resmi çalışma takvimidir. Okulların açılış tarihinin 20 Şubat’a ertelendiği yönündeki iddialar hiçbir resmi dayanağı olmayan asılsız paylaşımlardan ibarettir.
Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle tatil dönemlerinde artan dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı vatandaşları uyarmaktadır. Okulların tatil süresinin uzatılması veya takvim değişikliği gibi kritik kararlar yalnızca bakanlığın resmi web sitesi ve doğrulanmış sosyal medya kanalları üzerinden duyurulmaktadır. Bu nedenle, MEB dışındaki kaynaklardan gelen "tatil uzatıldı" haberlerine itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
2 15 tatil ne zaman bitiyor?
16 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü resmi olarak sona erecektir. Hafta sonu tatilinin ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat Pazartesi günü ilk ders ziliyle başlayacaktır.
2026 Eğitim Takvimi Önemli Tarihler
İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrencileri bekleyen tatil ve kapanış takvimi de netleşmiş durumdadır:
İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026 (Ramazan Bayramı ile birleşip birleşmeyeceği takvime göre takip edilmelidir.)
Eğitim Yılı Sonu: 26 Haziran 2026 Cuma
Yaz Tatili Başlangıcı: 27 Haziran 2026