15 tatil ne zaman, uzatıldı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor?

Sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine karşı en net yanıt, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dönem başında ilan ettiği resmi çalışma takvimidir. Okulların açılış tarihinin 20 Şubat’a ertelendiği yönündeki iddialar hiçbir resmi dayanağı olmayan asılsız paylaşımlardan ibarettir.

Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle tatil dönemlerinde artan dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı vatandaşları uyarmaktadır. Okulların tatil süresinin uzatılması veya takvim değişikliği gibi kritik kararlar yalnızca bakanlığın resmi web sitesi ve doğrulanmış sosyal medya kanalları üzerinden duyurulmaktadır. Bu nedenle, MEB dışındaki kaynaklardan gelen "tatil uzatıldı" haberlerine itibar edilmemesi önem arz etmektedir.