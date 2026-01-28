Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti. 2026 yılı, özellikle Kurban Bayramı'nın bahar sonuna denk gelmesi ve resmi tatillerle birleşme potansiyeliyle uzun tatil planı yapanlar için oldukça avantajlı görünüyor.
2026 Ramazan Bayramı Takvimi
Ramazan Bayramı bu yıl Mart ayının üçüncü haftasına denk geliyor ve MEB'in ara tatil dönemiyle çakışarak öğrenciler için 9 günlük bir tatil fırsatı sunuyor.
Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
2026 Kurban Bayramı Takvimi
Kurban Bayramı, Mayıs ayının sonunda başlayarak Haziran başına kadar uzanan bir takvime sahip.
Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Tatil Fırsatları ve "9 Gün" İhtimali
2026 takvimi, çalışanlar için "köprü" izinlerle tatili uzatma imkanı tanıyor:
Kurban Bayramı Planı: Bayramın ilk günü Çarşamba’ya denk geldiği için, Pazartesi ve Salı (yarım gün) izin kullanan kamu ve özel sektör çalışanları, hafta sonlarını da dahil ederek toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil yapabilirler. Hükümetin idari izin kararı alması durumunda bu süre resmi olarak da uzayabilir.
Ramazan Bayramı Planı: Cuma günü başlayan bayram, Perşembe arife ile birleştiğinde 3,5 günlük bir resmi tatil sunuyor. Ancak okullar için bu dönem zaten ara tatil olduğu için aileler için geniş bir seyahat penceresi açılıyor.