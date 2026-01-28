Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Tatil Fırsatları ve "9 Gün" İhtimali

2026 takvimi, çalışanlar için "köprü" izinlerle tatili uzatma imkanı tanıyor:

Kurban Bayramı Planı: Bayramın ilk günü Çarşamba’ya denk geldiği için, Pazartesi ve Salı (yarım gün) izin kullanan kamu ve özel sektör çalışanları, hafta sonlarını da dahil ederek toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil yapabilirler. Hükümetin idari izin kararı alması durumunda bu süre resmi olarak da uzayabilir.

Ramazan Bayramı Planı: Cuma günü başlayan bayram, Perşembe arife ile birleştiğinde 3,5 günlük bir resmi tatil sunuyor. Ancak okullar için bu dönem zaten ara tatil olduğu için aileler için geniş bir seyahat penceresi açılıyor.