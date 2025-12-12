Nisan ara tatili ne zaman? 2026 MEB 2. dönem ara tatil tarihleri

Karar Süreci Nasıl İşleyecek?

Bakan Tekin, alınacak kararın aceleci olmayacağını ve tamamen istişare kültürü içinde şekilleneceğini vurguladı:

İzleme ve Değerlendirme: Bakanlıkta bulunan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı aracılığıyla uygulama sürekli izlenmektedir.

Anket Verileri: Daha önceki bir ankette toplam 177.109 öğretmen, 139.611 öğrenci ve 216.827 velinin görüşlerinin alındığı belirtildi. Yeni anketlerin de bu süreçte önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Üst Düzey İstişare: İzleme ve değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, karar alınmadan önce Cumhurbaşkanı ve Kabine'deki diğer bakanlarla istişare edileceğinin altı çizildi.

Bakan Tekin'in Sonucu: Bakan, tartışmayı izlediklerini belirterek, "Eğer kaldırılması yönünde bir kanaat oluşursa kaldırırız. Yok, faydalıdır, devam etmesi uygundur denirse, devamını sağlarız. Burada herhangi bir verilmiş bir kararımız yok." ifadeleriyle süreci özetledi.