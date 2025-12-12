ARA
DOLAR
42,69
0,23%
DOLAR
EURO
50,17
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
5903,99
0,82%
GRAM ALTIN
BIST 100
11311,31
0,69%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Nisan ara tatili ne zaman? 2026 MEB 2. dönem ara tatil tarihleri

Nisan ara tatili ne zaman? 2026 MEB 2. dönem ara tatil tarihleri

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili (Kasım tatili), 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler şimdi ikinci dönemde uygulanacak olan 2. Ara Tatil (Nisan Tatili) tarihlerini merak ediyor. Peki Nisan ara tatili ne zaman? 2026 MEB 2. dönem ara tatil tarihleri


Nisan ara tatili ne zaman? 2026 MEB 2. dönem ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025–2026 çalışma takvimi, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği tüm tatil dönemlerini kesinleşti. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025–2026 eğitim-öğretim yılı takvimi ile birlikte, öğrenciler ve veliler için tüm tatil dönemleri kesinleşmiştir.

İşte 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ait Yarıyıl (Sömestr) ve Ara Tatil takviminin son hali:

 MEB 2025-2026 Tatil Takvimi

Tatil TürüBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
1. Ara Tatil (Kasım)10 Kasım 2025 Pazartesi14 Kasım 2025 Cuma
Yarıyıl Tatili (15 Tatil/Sömestr)19 Ocak 2026 Pazartesi30 Ocak 2026 Cuma
2. Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026 Pazartesi-
2. Ara Tatil (Nisan Tatili)16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma
Yaz Tatili Başlangıcı26 Haziran 2026 Cuma (Derslerin Bitişi)-

Ara Tatil Uygulaması Kalkacak mı?

Mevcut Durum: Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının ilk başladığı dönemden itibaren konuyu takip ettiklerini ve bir değerlendirme süreci içinde olduklarını açıkladı.

Nihai Karar İçin Beklenti: Nihai bir karar vermek için sahadan gelen verileri, araştırmaları ve anket sonuçlarını beklediklerini ifade etti.

Gündeme Gelme Nedeni: Konunun son günlerde gündeme gelmesinin sebebini, Plan Bütçe sürecinde tatille ilgili yaşanan eleştiriler ve tartışmalar olarak gösterdi.

  

Karar Süreci Nasıl İşleyecek?

Bakan Tekin, alınacak kararın aceleci olmayacağını ve tamamen istişare kültürü içinde şekilleneceğini vurguladı:

İzleme ve Değerlendirme: Bakanlıkta bulunan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı aracılığıyla uygulama sürekli izlenmektedir.

Anket Verileri: Daha önceki bir ankette toplam 177.109 öğretmen, 139.611 öğrenci ve 216.827 velinin görüşlerinin alındığı belirtildi. Yeni anketlerin de bu süreçte önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Üst Düzey İstişare: İzleme ve değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, karar alınmadan önce Cumhurbaşkanı ve Kabine'deki diğer bakanlarla istişare edileceğinin altı çizildi.

Bakan Tekin'in Sonucu: Bakan, tartışmayı izlediklerini belirterek, "Eğer kaldırılması yönünde bir kanaat oluşursa kaldırırız. Yok, faydalıdır, devam etmesi uygundur denirse, devamını sağlarız. Burada herhangi bir verilmiş bir kararımız yok." ifadeleriyle süreci özetledi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL