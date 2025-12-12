Nisan ara tatili ne zaman? 2026 MEB 2. dönem ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025–2026 çalışma takvimi, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği tüm tatil dönemlerini kesinleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025–2026 eğitim-öğretim yılı takvimi ile birlikte, öğrenciler ve veliler için tüm tatil dönemleri kesinleşmiştir.
İşte 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ait Yarıyıl (Sömestr) ve Ara Tatil takviminin son hali:
MEB 2025-2026 Tatil Takvimi
|Tatil Türü
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|1. Ara Tatil (Kasım)
|10 Kasım 2025 Pazartesi
|14 Kasım 2025 Cuma
|Yarıyıl Tatili (15 Tatil/Sömestr)
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|30 Ocak 2026 Cuma
|2. Dönem Başlangıcı
|2 Şubat 2026 Pazartesi
|-
|2. Ara Tatil (Nisan Tatili)
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma
|Yaz Tatili Başlangıcı
|26 Haziran 2026 Cuma (Derslerin Bitişi)
|-
Ara Tatil Uygulaması Kalkacak mı?
Mevcut Durum: Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının ilk başladığı dönemden itibaren konuyu takip ettiklerini ve bir değerlendirme süreci içinde olduklarını açıkladı.
Nihai Karar İçin Beklenti: Nihai bir karar vermek için sahadan gelen verileri, araştırmaları ve anket sonuçlarını beklediklerini ifade etti.
Gündeme Gelme Nedeni: Konunun son günlerde gündeme gelmesinin sebebini, Plan Bütçe sürecinde tatille ilgili yaşanan eleştiriler ve tartışmalar olarak gösterdi.
Karar Süreci Nasıl İşleyecek?
Bakan Tekin, alınacak kararın aceleci olmayacağını ve tamamen istişare kültürü içinde şekilleneceğini vurguladı:
İzleme ve Değerlendirme: Bakanlıkta bulunan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı aracılığıyla uygulama sürekli izlenmektedir.
Anket Verileri: Daha önceki bir ankette toplam 177.109 öğretmen, 139.611 öğrenci ve 216.827 velinin görüşlerinin alındığı belirtildi. Yeni anketlerin de bu süreçte önemli rol oynayacağı ifade edildi.
Üst Düzey İstişare: İzleme ve değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, karar alınmadan önce Cumhurbaşkanı ve Kabine'deki diğer bakanlarla istişare edileceğinin altı çizildi.
Bakan Tekin'in Sonucu: Bakan, tartışmayı izlediklerini belirterek, "Eğer kaldırılması yönünde bir kanaat oluşursa kaldırırız. Yok, faydalıdır, devam etmesi uygundur denirse, devamını sağlarız. Burada herhangi bir verilmiş bir kararımız yok." ifadeleriyle süreci özetledi.