15 tatil ne zaman, hangi ayda? Ocak tatiline kaç gün kaldı?

Yoğun bir ders ve sınav temposunun ardından milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Yarıyıl Tatili (15 Tatil/Sömestr) tarihleri, MEB tarafından belirlenen takvimle kesinleşti.
15 tatil ne zaman, hangi ayda?
|Süreç
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Yarıyıl Tatili (Sömestr)
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|30 Ocak 2026 Cuma
|İkinci Dönem Başlangıcı
|2 Şubat 2026 Pazartesi
|26 Haziran 2026 Cuma (2. Dönem Bitişi)
Buna göre öğrenciler, iki hafta sürecek olan dinlenme molasına 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem derslerine başlayarak eğitimlerine devam edecektir.
Ocak tatiline kaç gün kaldı?
Ocak tatiline bugün itibari ile 34 gün kaldı.