15 tatil ne zaman, hangi ayda? Ocak tatiline kaç gün kaldı?

Yoğun bir ders ve sınav temposunun ardından milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Yarıyıl Tatili (15 Tatil/Sömestr) tarihleri, MEB tarafından belirlenen takvimle kesinleşti.

15 tatil ne zaman, hangi ayda?

Süreç Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Yarıyıl Tatili (Sömestr) 19 Ocak 2026 Pazartesi 30 Ocak 2026 Cuma İkinci Dönem Başlangıcı 2 Şubat 2026 Pazartesi 26 Haziran 2026 Cuma (2. Dönem Bitişi)

Buna göre öğrenciler, iki hafta sürecek olan dinlenme molasına 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem derslerine başlayarak eğitimlerine devam edecektir.

Ocak tatiline kaç gün kaldı?

Ocak tatiline bugün itibari ile 34 gün kaldı.