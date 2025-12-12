ARA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ait hem yarıyıl (sömestr) hem de ara tatil takvimini detaylarıyla yayımlamıştır. Peki 15 tatil ne zaman, hangi ayda? Ocak tatiline kaç gün kaldı?


Yoğun bir ders ve sınav temposunun ardından milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Yarıyıl Tatili (15 Tatil/Sömestr) tarihleri, MEB tarafından belirlenen takvimle kesinleşti. 

15 tatil ne zaman, hangi ayda? 

SüreçBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yarıyıl Tatili (Sömestr)19 Ocak 2026 Pazartesi30 Ocak 2026 Cuma
İkinci Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026 Pazartesi26 Haziran 2026 Cuma (2. Dönem Bitişi)

Buna göre öğrenciler, iki hafta sürecek olan dinlenme molasına 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem derslerine başlayarak eğitimlerine devam edecektir.

Ocak tatiline kaç gün kaldı?

Ocak tatiline bugün itibari ile 34 gün kaldı. 

