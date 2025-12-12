Green Card başvuruları ne zaman alınacak? DV Lottery Green Card başvuru tarihi belli oldu mu?

Green Card (DV Lottery) başvurularının açılış tarihi, ABD'de yasal olarak yaşama ve çalışma hakkı elde etmek isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor.
Green Card (Diversity Visa Lottery) programı, Amerika Birleşik Devletleri'nin her yıl belirli sayıda göçmen kabul etmek amacıyla düzenlediği resmi bir çekiliş programıdır. Normalde başvurular sabit bir takvimde ilerlese de, 2025-2026 dönemi (DV-2027 Programı) için süreçte bir gecikme yaşandı.
Green Card Başvurularında Son Durum
|Süreç
|Detay
|Gecikme Nedeni
|Programın işleyişine yönelik yapılan idarî ve teknik düzenlemeler nedeniyle başvuru ekranı henüz aktif edilmedi.
|Beklenen Başlangıç Tarihi
|Başvuruların başlayacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, beklentiler başvuruların Aralık ayı içerisinde başlaması yönündedir.
|Geçerli Program Adı
|2025-2026 yıllarında yapılan bu başvurular, DV-2027 Programı olarak adlandırılacaktır.
Adayların mağduriyet yaşamaması ve son başvuru tarihini kaçırmaması için, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın (U.S. Department of State) resmi duyurularını ve web sitesini çok yakından takip etmeleri gerekmektedir.
Green Card (DV Lottery) başvurularının gecikmesi ve olası pasaport zorunluluğu tartışmaları, süreci takip eden adayların en çok merak ettiği konular olarak öne çıkmaktadır.
DV-2027 Başvuruları ve Pasaport Şartı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağına dair net bir tarih vermekten kaçınmış ve şu açıklamayı yapmıştır:
"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."
Bu ifade, adayların kesin tarihler için sadece resmi ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesini takip etmeleri gerektiğini göstermektedir. Gecikmenin devam etmesine rağmen başvuruların Aralık ayı içerisinde başlaması yönündeki beklenti sürmektedir.
Pasaport Zorunluluğu Tartışması
Eski Kural Teklifi: Trump yönetimi döneminde, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralın yeniden yürürlüğe konulması için bir taslak hazırlanmıştır.
Mevcut Durum: Bu kuralın yeniden getirilme sürecinin tamamlanması zaman alacağı için, bu yıl (DV-2027 başvuruları sırasında) uygulanmayacağı öngörülmektedir.
Dışişleri Bakanlığı Yanıtı: ABD Dışişleri Bakanlığı, pasaport gerekliliğine ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamaktan kaçınmıştır, bu da resmi duyurunun beklendiği anlamına gelmektedir.
Sonuç olarak, adayların bu yılki başvurularda (şimdilik) pasaport zorunluluğu olmayacağı beklentisiyle hareket etmeleri, ancak resmi duyuruyu kaçırmamaları için travel.state.gov adresini çok yakından takip etmeleri gerekmektedir.
Green Card (DV Lottery) çekilişine başvurmak isteyen adaylar için başvuru süreci oldukça basittir, ancak kritik noktalar içermektedir.
Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?
Green Card çekilişi için başvurular, ABD hükümeti tarafından tamamen ücretsiz olarak alınır. Bu nedenle, herhangi bir aracı kurum ya da kişiye ücret ödemeye gerek yoktur.
Resmi İnternet Sitesi: Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın (U.S. Department of State) resmi internet sitesi üzerinden yapılır:
Ücretsiz Başvuru: DV Lottery programına katılım için hiçbir ücret talep edilmemektedir.
Hatasız ve Eksiksiz Form Doldurma: Başvuru yapan kişilerin, sisteme giriş yaparak dolduracakları başvuru formundaki bilgileri hatasız, doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri zorunludur. Formdaki en ufak bir hata veya tutarsızlık, çekilişi kazansanız bile vize aşamasında diskalifiye olmanıza neden olabilir.
Pasaport Bilgisi: Mevcut durumda pasaport zorunluluğu bu yıl uygulanmayacak olsa da, ilerideki yönetmelikleri ve resmi duyuruları takip etmek önemlidir.