Green Card başvuruları ne zaman alınacak? DV Lottery Green Card başvuru tarihi belli oldu mu?

Green Card (DV Lottery) başvurularının gecikmesi ve olası pasaport zorunluluğu tartışmaları, süreci takip eden adayların en çok merak ettiği konular olarak öne çıkmaktadır.

DV-2027 Başvuruları ve Pasaport Şartı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağına dair net bir tarih vermekten kaçınmış ve şu açıklamayı yapmıştır:

"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."

Bu ifade, adayların kesin tarihler için sadece resmi ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesini takip etmeleri gerektiğini göstermektedir. Gecikmenin devam etmesine rağmen başvuruların Aralık ayı içerisinde başlaması yönündeki beklenti sürmektedir.

Pasaport Zorunluluğu Tartışması

Eski Kural Teklifi: Trump yönetimi döneminde, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralın yeniden yürürlüğe konulması için bir taslak hazırlanmıştır.

Mevcut Durum: Bu kuralın yeniden getirilme sürecinin tamamlanması zaman alacağı için, bu yıl (DV-2027 başvuruları sırasında) uygulanmayacağı öngörülmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Yanıtı: ABD Dışişleri Bakanlığı, pasaport gerekliliğine ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamaktan kaçınmıştır, bu da resmi duyurunun beklendiği anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak, adayların bu yılki başvurularda (şimdilik) pasaport zorunluluğu olmayacağı beklentisiyle hareket etmeleri, ancak resmi duyuruyu kaçırmamaları için travel.state.gov adresini çok yakından takip etmeleri gerekmektedir.