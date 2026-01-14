AÖL ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Aralık ayında 3 oturum halinde tamamlanan yazılı sınavların değerlendirme süreci devam ederken, sonuçlar ve cevap anahtarına dair detaylar netleşti.
1 AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2026 yılının ilk büyük heyecanı sonuçlarla başlıyor. Aralık ayında gerçekleştirilen sınavların ardından puanlar 20 Ocak 2026 Salı günü ilan edilecek.
2 AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, 20 Ocak'tan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MEB'in resmi öğrenci giriş sistemine erişebilecekler. SAçık Öğretim Ortaokulu öğrencileri https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx , Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.
Sonuçlara itiraz etmek isteyen öğrenciler için ise 20 - 25 Ocak 2026 tarihleri arasında "e-İtiraz" modülü üzerinden başvuru yapma imkanı tanınacak.
Sınav sonuçlarını beklerken bir yandan da yeni dönem hazırlıkları sürüyor. 2025-2026 eğitim yılı 2. dönem kayıt işlemleri için takvim şu şekilde işliyor:
Kayıt Tarihleri: Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 8 Ocak 2026 itibarıyla başladı.
Son Gün: Kayıt yenileme ve yeni kayıt başvuruları için son tarih 27 Ocak 2026 olarak belirlendi.
Ücret: 2025-2026 eğitim yılı için kayıt yenileme katılım bedeli dönemlik 400 TL'dir.