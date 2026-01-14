Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Piyasada oluşan bu beklenti, enflasyon verilerindeki gerileme ve ekonomideki soğuma sinyalleriyle oldukça uyumlu görünüyor. Eğer Merkez Bankası 22 Ocak’taki toplantıda 100 veya 200 baz puanlık bir indirime giderse, bu durum 2026 yılı için yeni bir para politikası döneminin başladığının resmi işareti olacaktır.

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026