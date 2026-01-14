Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Ekonomi dünyasının odağındaki 2026 yılının ilk faiz kararı için takvim netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan duyuruya göre, Para Politikası Kurulu yılın ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak.
1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan duyuruya göre, Para Politikası Kurulu yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasaların yönünü belirleyecek olan kritik karar, her zaman olduğu gibi saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
2 TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?
Piyasada oluşan bu beklenti, enflasyon verilerindeki gerileme ve ekonomideki soğuma sinyalleriyle oldukça uyumlu görünüyor. Eğer Merkez Bankası 22 Ocak’taki toplantıda 100 veya 200 baz puanlık bir indirime giderse, bu durum 2026 yılı için yeni bir para politikası döneminin başladığının resmi işareti olacaktır.
Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:
22 Ocak 2026
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026