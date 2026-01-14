ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

2026 yılının ilk ekonomi zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2026 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre, yılın ilk faiz kararı önümüzdeki hafta netleşecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?


Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Ekonomi dünyasının odağındaki 2026 yılının ilk faiz kararı için takvim netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan duyuruya göre, Para Politikası Kurulu yılın ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak. 

1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan duyuruya göre, Para Politikası Kurulu yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasaların yönünü belirleyecek olan kritik karar, her zaman olduğu gibi saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. 

2 TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Piyasada oluşan bu beklenti, enflasyon verilerindeki gerileme ve ekonomideki soğuma sinyalleriyle oldukça uyumlu görünüyor. Eğer Merkez Bankası 22 Ocak’taki toplantıda 100 veya 200 baz puanlık bir indirime giderse, bu durum 2026 yılı için yeni bir para politikası döneminin başladığının resmi işareti olacaktır.

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL