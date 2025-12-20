AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru - cevapları ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde başarıyla gerçekleştiriliyor. Sınavın hemen ardından öğrenciler için en kritik iki tarih (soru kitapçıklarının ilanı ve sonuçların açıklanması) MEB takvimiyle netleşmiş durumda.
1 AÖL soru - cevapları ne zaman yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan merkezi sınav prosedürüne göre, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü sınav soruları ve cevap anahtarları erişime açılacak. Bu tarih, öğrencilerin sınav sonuçları resmi olarak ilan edilmeden önce kendi başarı durumlarını ve tahmini puanlarını hesaplayabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.
İşte soru ve cevaplara erişim süreciyle ilgili detaylar:
Erişim Adresleri
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları PDF formatında şu resmi web siteleri üzerinden yayımlanacaktır:
meb.gov.tr (Ana duyuru sayfası)
odsgm.meb.gov.tr (Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfası)
2 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan resmi takvime göre, 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavlarının sonuç tarihi netleşti.
Öğrenciler, heyecanla bekledikleri sonuçlara 20 Ocak 2026 tarihinde kavuşacaklar. Bu tarihle birlikte mezuniyet durumları ve kazanılan krediler de netlik kazanmış olacak.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?
Sonuçlar açıklandığı andan itibaren öğrenciler şu adımları izleyerek notlarına ulaşabilirler:
Resmi Web Sitesi: aolweb.meb.gov.tr adresine gidin.
Kimlik Bilgileri: T.C. Kimlik No ve şifreniz (veya e-Devlet kapısı) ile giriş yapın.
Öğrenci Paneli: Sol menüde yer alan "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak 2025-1 dönemine ait notlarınızı görüntüleyin.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.