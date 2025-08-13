AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL 3. dönem sonuç sorgulama ekranı

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 3. dönem sınavları tamamlandı ve öğrenciler, değerlendirme sürecinin bitmesini merakla bekliyor. Binlerce öğrenci, hem başarı durumlarını hem de mezuniyet için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadıklarını öğrenecekleri günü heyecanla bekliyor.

AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla erişime açılacak. Ancak saat bilgisi verilmedi.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren resmi sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sınav sonuçlarını kolaylıkla sunabilecek.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin atması gereken önemli adımlar bulunuyor. İşte sonuçların ardından yapılması gereken işlemler:

Sınav Sonuçlarının Ardından Yapılacaklar

Mezuniyet Kontrolü: Sınav sonuçlarınızla birlikte mezuniyet için gerekli toplam krediyi tamamlayıp tamamlamadığınızı kontrol edin.

Kayıt Yenileme: Geçemediğiniz dersler varsa, bu dersler için bir sonraki dönemde kayıt yenileme işlemlerini zamanında başlatın.

Yeni Sınavlara Hazırlık: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan yeni sınav takvimine göre derslerinize çalışmaya ve yeni oturumlara hazırlanmaya başlayın.