Hollanda, dünyanın en büyük çiçek ve sebze ihracatçılarından biri. Bu başarının arkasında yatan sır ise, kış aylarında dahi sürekli üretim yapabilmek için kullanılan yapay ışıklandırmalı seralar.

Bu devasa seraların cam çatılarından sızan güçlü yapay ışıklar, özellikle ülkenin batı kesimlerinde bulunan büyük sera bölgelerinde, tüm manzarayı gece vakti bu canlı tonlara boyuyor. Bitkilerin büyümesini hızlandırmak için kullanılan bu aydınlatma, Hollanda'yı geceleri adeta parlayan bir ülkeye dönüştürüyor.

focus.de sitesinde çıkan habere göre; Hollanda üzerinde bir uçuş sırasında bir yolcu, alışılmadık derecede renkli toprak parçaları keşfetti. Reddit platformundaki fotoğraflar, geceleri canlı turuncu ve pembe renkte parlayan tarlaları gösteriyor. Bir Reddit kullanıcısının da belirttiği gibi, bu aydınlatma, bitkilerin büyüme döngülerini düzenlemek için kullanılıyor.

Uçak yolcusu Hollanda üzerinde alışılmadık, parlayan alanlar görünce şaşırdı. Ancak açıklama, havadan göründüğü kadar gizemli değil. Sebebi, ülkedeki çok sayıda sera. Bu seralarda, kışın bile yetişebilmeleri için yapay ışık altında sebze, meyve ve çiçekler yetiştiriliyor.

Cam çatılardan yayılan güçlü ışık, tüm alanları alışılmadık tonlara boyar. Bu "ışık alanları", özellikle ülkenin batısında, birçok büyük sera parkının bulunduğu yerlerde yaygındır.

Bir Reddit kullanıcısı durumu şöyle açıklıyor: "Bazı bitkilerde büyüme, gündüz-gece döngüsü tarafından teşvik ediliyor. Bu da doğal olarak gündüzleri karartma, geceleri ise aydınlatma ihtiyacını doğuruyor." Başka bir kullanıcı ise ortaya çıkan ışık kirliliğini ve enerji tüketimini eleştiriyor.