KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), girişimciliğin teşvik edilmesi ve belirli sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla destek programlarına devam ediyor.

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in girişimcilere sağladığı destek programına ilişkin önemli detayları paylaştı. Bu destek, özellikle belirli sektörlerdeki projelerin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kritik bir rol oynuyor.

Girişimcilerin bu önemli destekten faydalanabilmeleri için başvuru tarihleri de netleşti: Başvurular 1 Ekim 2025 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecektir.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK?

KOSGEB'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Girişimci Destek Programı Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlıyor.

Programın Amacı ve Kapsamı

KOSGEB, bu programla yeni girişimcileri farklı kategorilerde destekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı gibi, başvurular 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

Program kapsamında sunulan iki temel destek türü ve başvuru yapabilecek işletmelerin sektörleri şunlardır:

İş Kurma Desteği:

Bu destek kategorisine, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm yeni kurulan işletmeler başvurabilir. Destek, kuruluş ve personel giderlerini kapsar.

İş Geliştirme Desteği:

Bu destek, mevcut işini büyütmek isteyen işletmeler içindir. Başvuru yapabilecek öncelikli sektörler şunlardır:

Telekomünikasyon

Bilgisayar programlama

Danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KOSGEB BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ