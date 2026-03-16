AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL değerlendirme kriterlerine göre, sınav puanınızı hesaplarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yanlışların doğruları götürmemesidir. Bu durum, sadece netlerinize odaklanarak puanınızı kolayca hesaplamanıza imkan tanır.

Sınav değerlendirmesi sırasında yaşanabilecek teknik durumlarda şu kurallar uygulanır:

Eğer bir soru yargı veya kurul kararıyla iptal edilirse, o soru puanlamadan çıkarılır. Kalan geçerli soruların puan değeri, toplam 100 puan üzerinden yeniden hesaplanır. Yani iptal edilen soru, sizin aleyhinize bir durum oluşturmaz.

Soru hatalı değilse ancak cevap anahtarında yanlış seçenek işaretlenmişse; soru iptal edilmez, doğru seçenek kurulca belirlenir ve değerlendirme o doğru seçenek üzerinden devam eder.