AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının hafta sonu (14-15 Mart) tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adayların merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için resmi takvimi netleştirdi.
Adaylar, sınav sonuçları ilan edilmeden önce puanlarını hesaplamak için bu anahtarlardan faydalanabilecekler.
AÖL Soru ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak?
MEB takvimine ve geçmiş sınav uygulamalarına göre, sınav sorularının ve cevap anahtarlarının sınavdan sonraki 3. iş gününde erişime açılması bekleniyor.
Beklenen Tarih: 18 Mart 2026 Çarşamba
Erişim Adresi: Sorular, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi olan odsgm.meb.gov.tr ve aol.meb.gov.tr adreslerinden yayınlanacak.
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sınav sonuçlarının, itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Mevcut takvime göre sonuçların Nisan ayının ilk haftasında adayların erişimine açılması öngörülüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL değerlendirme kriterlerine göre, sınav puanınızı hesaplarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yanlışların doğruları götürmemesidir. Bu durum, sadece netlerinize odaklanarak puanınızı kolayca hesaplamanıza imkan tanır.
Sınav değerlendirmesi sırasında yaşanabilecek teknik durumlarda şu kurallar uygulanır:
Eğer bir soru yargı veya kurul kararıyla iptal edilirse, o soru puanlamadan çıkarılır. Kalan geçerli soruların puan değeri, toplam 100 puan üzerinden yeniden hesaplanır. Yani iptal edilen soru, sizin aleyhinize bir durum oluşturmaz.
Soru hatalı değilse ancak cevap anahtarında yanlış seçenek işaretlenmişse; soru iptal edilmez, doğru seçenek kurulca belirlenir ve değerlendirme o doğru seçenek üzerinden devam eder.