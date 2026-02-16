Ara tatil ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 ikinci ara tatil bayramla birleşiyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimiyle dini bayramlarımızın bu yılki eşleşmesi, 2026 yılını öğrenciler için adeta bir "dinlenme yılına" dönüştürdü. İkinci ara tatil ve Ramazan Bayramı'nın tam olarak aynı tarihlere denk gelmesi, planların bu hafta üzerine yoğunlaşmasına neden oldu.
Kesintisiz 9 Günlük Tatil Takvimi
Öğrenciler için tatil süreci hafta sonu avantajıyla birlikte şu şekilde işleyecek:
Tatilin Başlangıcı: 13 Mart 2026 Cuma (Okul çıkışı)
Ara Tatil Haftası: 16 - 20 Mart 2026
Ramazan Bayramı: 20 - 22 Mart 2026 (Cuma, Cumartesi, Pazar)
Ders Başı: 23 Mart 2026 Pazartesi
Bu tabloya göre, ara tatilin son üç günü (Cuma, Cumartesi, Pazar) aynı zamanda Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. Bayram ara tatilin içine "gömüldüğü" için, geçmiş yıllardaki gibi ara tatil sonrası ek bir tatil günü oluşmayacak; öğrenciler doğrudan 23 Mart sabahı sınıflarında olacaklar.
Yaz Tatili ve Yılın Sonu
Eğitim maratonunun sonu ve en uzun tatilin başlangıcı için tarih netleşti:
Kapanış: 19 Haziran 2026 Cuma günü karneler alınacak.
Yaz Tatili Başlangıcı: 20 Haziran 2026 Cumartesi. (Not: Bazı kaynaklarda 26 Haziran telaffuz edilse de MEB'in standart çalışma takvimi projeksiyonu Haziran'ın üçüncü haftasını işaret etmektedir; ancak resmi iş takvimindeki olası kaymalar için Bakanlık duyuruları takip edilmelidir.)