Ara tatil ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 ikinci ara tatil bayramla birleşiyor mu?

16-20 Mart haftası hem okul tatili hem de bayram haftası olduğu için, özellikle şehir dışı seyahatlerde ve ulaşımda yoğunluğun her zamankinden fazla olması bekleniyor. Bilet ve konaklama rezervasyonlarını bu "çifte tatil" gerçeğini göz önünde bulundurarak erkenden planlamakta fayda var.