Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB ilk ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatilin tarihleri netleşti. Peki Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB ilk ara tatil tarihleri


Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler 2025-2026 dönemi ara tatil takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, okullardaki ara tatillerin ve yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı netleşti.

2025-2026 Eğitim Takvimi ve Resmi Tatiller: İşte Tüm Tatil Günleri

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler okul tatillerini ve resmi bayram günlerini merakla bekliyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ve resmi duyurulara göre tüm tatil günlerinin detayları:

Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Bu sene 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.

2026 Yılı Resmi Bayram Tatilleri

Ramazan Bayramı Tatili 

Ramazan Bayramı, ikinci dönem ara tatili ile çakışıyor ve tatil günleri şu şekilde belirlendi:

19 Mart 2026 Perşembe: Arife günü (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü

 

Kurban Bayramı Tatili 

Kurban Bayramı tatili, hafta içi günlerine denk gelerek ek bir tatil imkanı sunuyor:

26 Mayıs 2026 Salı: Arife günü (yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Bayramın 1. günü

28 Mayıs 2026 Perşembe: Bayramın 2. günü

29 Mayıs 2026 Cuma: Bayramın 3. günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Bayramın 4. günü
