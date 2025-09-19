Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB ilk ara tatil tarihleri

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler 2025-2026 dönemi ara tatil takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, okullardaki ara tatillerin ve yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı netleşti.