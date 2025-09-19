DGS 2025 ek tercih ne zaman? Gözler ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunda

2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında, adaylar ilk tercih işlemlerini tamamladı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler şimdi boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih takvimine çevrildi.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında ilk yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar için kayıt süreci 17 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı. Bu sürecin bitmesiyle birlikte, şimdi tüm dikkatler boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih işlemlerine çevrildi.
DGS ek tercih işlemlerinin en geç Eylül ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor. Adayların mağduriyet yaşamaması için ÖSYM'nin yapacağı duyuruları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor. Ek tercih süreci, yayımlanacak olan yeni kılavuz ile birlikte resmiyet kazanacak.
DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme süreci için adayların dikkat etmesi gereken önemli kurallar belirlendi. Ek tercihlerden yararlanmak isteyen adayların, başvuru şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.
Ek yerleştirme sürecinde tercih yapabilme hakkı, 2025-DGS’ye girmiş ve merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olan adaylarla sınırlıdır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek Yerleştirme İçin Geçerli Diğer Kurallar
Adaylar, ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun olan yükseköğretim lisans programlarını tercih edebilirler.
Ek yerleştirmede kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
Adaylar, ek yerleştirme sürecinde en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
DGS Adım Adım Tercih Süreci
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreciyle ilgili adayları bilgilendirecek. Ek tercihlerini yapmak isteyen adaylar, tercih işlemlerini kolaylıkla online olarak gerçekleştirebilecekler.
DGS ek tercihleri, tamamen bireysel ve çevrimiçi olarak yapılacak. Adayların tercih işlemlerini tamamlaması için şu adımları izlemesi gerekiyor:
Öncelikle, ÖSYM'nin resmi internet adresine giriş yapılmalı.
Adaylar, sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanacak.
Sisteme girişin ardından, DGS ek tercih menüsüne gidilerek tercihler doldurulacak ve onaylanacak.
Adayların, tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlaması büyük önem taşıyor.
BOŞ KALAN KONTENJANLAR
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezi yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Örgün, uzaktan ve açıköğretim programları için toplam 103 bin 76 adayın tercih yaptığı sınavda, 56 bin 634 aday bir programa yerleşmeye hak kazandı.
Yapılan yerleştirme sonucunda, üniversitelerde toplam 19 bin 89 kontenjanın boş kaldığı açıklandı. ÖSYM, yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları içeren listeyi de yayımlayarak adaylara üniversitelerin taban puanları hakkında bilgi verdi.
Boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih süreci, bu puan listeleri ve kılavuz doğrultusunda ilerleyecek. Ek yerleştirme sürecinde boş kalan tüm programlar ve taban puanları, ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Bu kılavuz, yerleşemeyen adayların bir sonraki tercih dönemini sağlıklı bir şekilde yönetmesi için büyük önem taşıyor.