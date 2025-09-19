DGS 2025 ek tercih ne zaman? Gözler ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunda

BOŞ KALAN KONTENJANLAR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezi yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Örgün, uzaktan ve açıköğretim programları için toplam 103 bin 76 adayın tercih yaptığı sınavda, 56 bin 634 aday bir programa yerleşmeye hak kazandı.

Yapılan yerleştirme sonucunda, üniversitelerde toplam 19 bin 89 kontenjanın boş kaldığı açıklandı. ÖSYM, yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları içeren listeyi de yayımlayarak adaylara üniversitelerin taban puanları hakkında bilgi verdi.

Boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih süreci, bu puan listeleri ve kılavuz doğrultusunda ilerleyecek. Ek yerleştirme sürecinde boş kalan tüm programlar ve taban puanları, ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Bu kılavuz, yerleşemeyen adayların bir sonraki tercih dönemini sağlıklı bir şekilde yönetmesi için büyük önem taşıyor.

