29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı tüm yurdu sarmışken, resmî tatil listesinde yer alan bu önemli günün toplamda kaç gün tatil olacağı çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yılki takvimdeki yeri ve tatil durumuyla ilgili bilgiler şöyledir:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk gelmektedir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de anayasal olarak resmî tatil olarak kutlanmaktadır.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim günü saat 13.00'ten (öğleden sonra) itibaren başlar. Tatil, 29 Ekim günü tam gün devam eder.
28 Ekim (Yarım Gün): Özel sektörde çalışanlar, saat 13.00'ten sonra çalıştıkları süre için yarım gün ek mesai alma hakkına sahiptir.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
Resmî tatil düzenlemelerine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim günü saat 13.00'ten (öğleden sonra) itibaren başlamaktadır. Bu kural, üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları için geçerlidir.
Okullar ve üniversiteler yarım gün tatil olacaktır. Yani, öğleden sonraki dersler ve idari mesai tatil kapsamına girecektir.
Sabah saatlerinde planlanmış olan dersler genellikle yapılmaktadır.
Üniversitelerde ders programları, okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre farklılık gösterebilir. Bazı üniversiteler veya fakülteler, programlarını ayarlayarak o günkü tüm dersleri iptal edebilir veya sabah derslerinin tamamını yapabilir.
Bu nedenle öğrencilerin:
Kendi üniversitelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı duyurularını, İlgili Fakülte/Bölüm duyurularını,
Veya doğrudan dersin öğretim görevlisi ile iletişim kurarak kesin durumu teyit etmeleri önemlidir.
29 EKİM'DE NERELER KAPALI OLACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmî tatil olması sebebiyle, Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetler duracak, birçok sektörde işlemler yapılmayacaktır.
Kapalı Olacak Kamu Kurum ve Kuruluşları
Resmî tatil boyunca aşağıdaki kurum ve kuruluşlar hizmet vermeyecektir:
Yönetim: Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar ve emniyet müdürlükleri.
Adalet: Adliyeler, noterler ve icra daireleri.
Eğitim Alanındaki Durum
Tüm Eğitim Kurumları: İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler dâhil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında derslere ara verilecektir.
MEB Duyurusu: Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı törenleri ve resmî tatil kapsamında okulların tatil olduğunu duyurmuştur.
Finans ve Ticaret Sektörü
Aşağıdaki finans ve ticaret kurumlarında resmî tatil nedeniyle işlem yapılmayacaktır:
Finans: Bankalar ve döviz büroları.
Piyasa: Borsa İstanbul.
Posta: PTT şubeleri.
Sağlık Hizmetlerindeki Durum
Sağlık alanında hizmetler kesintisiz sürdürülecek ancak bazı kısıtlamalar olacaktır:
Acil Hizmetler: Hastanelerin acil servisleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.
Poliklinikler: Polikliniklerde randevulu muayeneler ve rutin hizmetler gerçekleştirilmeyecektir.