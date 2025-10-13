29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü olacak?

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Resmî tatil düzenlemelerine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim günü saat 13.00'ten (öğleden sonra) itibaren başlamaktadır. Bu kural, üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları için geçerlidir.

Okullar ve üniversiteler yarım gün tatil olacaktır. Yani, öğleden sonraki dersler ve idari mesai tatil kapsamına girecektir.

Sabah saatlerinde planlanmış olan dersler genellikle yapılmaktadır.

Üniversitelerde ders programları, okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre farklılık gösterebilir. Bazı üniversiteler veya fakülteler, programlarını ayarlayarak o günkü tüm dersleri iptal edebilir veya sabah derslerinin tamamını yapabilir.

Bu nedenle öğrencilerin:

Kendi üniversitelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı duyurularını, İlgili Fakülte/Bölüm duyurularını,

Veya doğrudan dersin öğretim görevlisi ile iletişim kurarak kesin durumu teyit etmeleri önemlidir.