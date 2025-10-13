ARA
DOLAR
41,80
-0,10%
DOLAR
EURO
48,48
-0,27%
EURO
GRAM ALTIN
5490,34
1,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
10654,71
-0,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs sonuçlarında

TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs sonuçlarında

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 öğretim yılı için maddi desteğe ihtiyaç duyan ve akademik başarısıyla öne çıkan öğrencilere yönelik burs başvurularını sürdürüyor. Gözler Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs sonuçlarına çevrildi. Peki TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?


TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs sonuçlarında

Türkiye'deki eğitim alanındaki en köklü ve güvenilir kurumlar arasında yer alan Türk Eğitim Vakfı (TEV), lise seviyesinden doktora seviyesine kadar geniş bir öğrenci yelpazesine burs desteği sağlamaktadır. Vakıf, bursiyer öğrencilerine genellikle 9 ila 10 aylık bir süre boyunca (eğitim-öğretim dönemi süresince) ekonomik destek sağlamaktadır.

TEV BURSU BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencileri için büyük önem taşıyan 2025-2026 akademik yılı burs başvuru takvimini ve detaylarını duyurdu.

Başvuruların tamamı çevrimiçi (online) olarak yapılacak olup, adaylar detaylara ve gerekli şartlara TEV'in resmi internet adresinden ulaşabilirler.

TEV, burs türlerine göre başvuru tarihlerini farklılaştırdı:

Burs TürüBaşvuru DönemiSon Başvuru Tarihi
Mesleki Ortaöğretim Bursu 9 Ekim 2025
Üniversite Eğitim Bursu 9 Ekim 2025
Üstün Başarı Bursu 9 Ekim 2025
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu 16 Ekim 2025
Üstün Başarı Sanat Bursu20 Ekim – 6 Kasım 20256 Kasım 2025

TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerine sağlanan burslar için başvuruların sona ermesiyle birlikte, adayların dikkati şimdi burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

TEV tarafından burs sonuçlarının açıklanacağı güne dair henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

Geçen eğitim yılında, benzer tarihlerde alınan başvuruların sonuçları 21 - 30 Ekim tarihleri arasında duyurulmuştu.

Bu durum, 2025-2026 akademik yılı TEV burs sonuçlarının da Ekim ayının son haftasında (20-31 Ekim 2025) adaylara duyurulabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Sonuçların Ardından Yapılacaklar:

TEV burs sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilerin burs ödemelerini alabilmeleri için Vakfın belirlediği taahhütname onayı gibi gerekli belge ve onay süreçlerini eksiksiz ve zamanında tamamlamaları gerekecektir. Adayların, TEV'in resmî internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önerilir.

TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR? 

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans ve lisansüstü öğrencilere 2025-2026 akademik yılı için sağlanan aylık güncel burs miktarları, öğrenim düzeyine ve burs türüne göre şu şekildedir:

Burs TürüAylık Burs Miktarı (2025-2026 Akademik Yılı)
Lise Bursu2.800 TL
Üniversite Bursu5.800 TL
Yüksek Lisans Bursu8.700 TL
Üstün Başarı Bursu11.600 TL

 

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL