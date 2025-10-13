Türkiye'deki eğitim alanındaki en köklü ve güvenilir kurumlar arasında yer alan Türk Eğitim Vakfı (TEV), lise seviyesinden doktora seviyesine kadar geniş bir öğrenci yelpazesine burs desteği sağlamaktadır. Vakıf, bursiyer öğrencilerine genellikle 9 ila 10 aylık bir süre boyunca (eğitim-öğretim dönemi süresince) ekonomik destek sağlamaktadır.

TEV BURSU BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencileri için büyük önem taşıyan 2025-2026 akademik yılı burs başvuru takvimini ve detaylarını duyurdu.

Başvuruların tamamı çevrimiçi (online) olarak yapılacak olup, adaylar detaylara ve gerekli şartlara TEV'in resmi internet adresinden ulaşabilirler.

TEV, burs türlerine göre başvuru tarihlerini farklılaştırdı:

Burs Türü Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Mesleki Ortaöğretim Bursu 9 Ekim 2025 Üniversite Eğitim Bursu 9 Ekim 2025 Üstün Başarı Bursu 9 Ekim 2025 Yüksek Lisans ve Doktora Bursu 16 Ekim 2025 Üstün Başarı Sanat Bursu 20 Ekim – 6 Kasım 2025 6 Kasım 2025

TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerine sağlanan burslar için başvuruların sona ermesiyle birlikte, adayların dikkati şimdi burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

TEV tarafından burs sonuçlarının açıklanacağı güne dair henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

Geçen eğitim yılında, benzer tarihlerde alınan başvuruların sonuçları 21 - 30 Ekim tarihleri arasında duyurulmuştu.

Bu durum, 2025-2026 akademik yılı TEV burs sonuçlarının da Ekim ayının son haftasında (20-31 Ekim 2025) adaylara duyurulabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Sonuçların Ardından Yapılacaklar:

TEV burs sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilerin burs ödemelerini alabilmeleri için Vakfın belirlediği taahhütname onayı gibi gerekli belge ve onay süreçlerini eksiksiz ve zamanında tamamlamaları gerekecektir. Adayların, TEV'in resmî internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önerilir.

TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans ve lisansüstü öğrencilere 2025-2026 akademik yılı için sağlanan aylık güncel burs miktarları, öğrenim düzeyine ve burs türüne göre şu şekildedir: