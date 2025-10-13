Kripto çöküşünde 200 milyon dolar kazanan gizemli hesap

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının sertleşmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uzlaşmacı açıklamalar piyasalara rahatlama getirdi.

Trump, "Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek! Sayın Başkan Xi kötü bir dönem geçiriyordu. Ülkesinin ekonomik bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin'e yardım etmek istiyor, zarar vermek değil!!!" şeklinde bir mesaj yayınladı.

Alman sitesi Focus Online'da yer alan habere göre; Bu mesaj, daha önce Trump'ın 1 Kasım'dan itibaren Çin ürünlerine %100 ek gümrük vergisi uygulama tehdidiyle şok yaşayan kripto para piyasalarını olumlu etkiledi. Tehdit üzerine hisse senetleri düşerken, kripto piyasası daha sert bir darbe almış ve MSCI Dijital Varlık Seçimi endeksi yaklaşık %20 değer kaybetmişti. CoinGlass'a göre bu düşüşte yatırımcılar 19 milyar dolar zarar etti.

Zamanlamasının kusursuzluğu şaşırtıcıydı

Trump'ın son uzlaşmacı tavrının ardından ise kripto paralar bir yükseliş yaşadı. Genel piyasa Pazartesi günü yaklaşık %6 değer kazanırken, Ethereum %11, Bitcoin ise yaklaşık %6 oranında toparlandı.

Öte yandan, Trump'ın tarife tehdidinden bir dakika önce düşüşe büyük yatırım yapan ve fiyat düşüşüyle yaklaşık 200 milyon dolar kazanan yeni bir kripto para cüzdanının sahibi dikkat çekti. Sosyal medyada ise hesabın sahibinin Trump'ın oğlu olduğu söylentileri yayıldı.