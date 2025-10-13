FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi

Amerikan Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların ve yatırımcıların en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD ekonomisindeki gelişmeler, özellikle enflasyon verileri ve iş gücü piyasası rakamları yakından izlenirken, yatırımcıların tüm dikkati FED'in Ekim ayı toplantısına çevrilmiş durumda.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Küresel piyasaların ve yatırımcıların odak noktası olan ABD Merkez Bankası (FED)'nın 2025 takvimine göre bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tarihi kesinleşti.

Toplantı Günü: 29 Ekim 2025

Faiz Kararı Açıklama Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba

Türkiye Saati: Karar, aynı gün Türkiye saatiyle 21.00'de ilan edilecek.

Bu toplantı, analistlerin yıl sonuna kadar beklediği potansiyel faiz indirimleri açısından kritik öneme sahip. Piyasalarda, Ekim ayında da faiz oranlarında bir indirime gidilmesi yönündeki beklentiler korunuyor. Yatırımcılar, faiz oranı kararının yanı sıra, FED'in ekonomik görünüm ve gelecekteki politika adımlarına dair vereceği sinyalleri de dikkatle takip edecekler.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED'in 29 Ekim 2025'teki faiz kararı yaklaşırken, ekonomik verilere erişimin zorlaştığı bu dönemde politika adımlarına ilişkin belirsizlikler artmaktadır. Ancak, para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın bu yıl sonuna kadar toplamda iki (2) faiz indirimi yapacağına dair güçlü öngörüyü koruyor.

Alternatif Göstergeler ve Tüketici Beklentileri:

Ekonomiye dair bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, resmî verilerin sınırlı olması nedeniyle alternatif göstergeleri izliyor. Bu kapsamda, New York FED Şubesi'nin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları dikkat çekiyor:

Enflasyon Beklentisi: Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini gösterdi.

İş Gücü Piyasası: İş gücü piyasasına dair beklentilerin kötüleşmeye devam ettiğini ortaya koydu.

FED Yetkililerinin Görüş Ayrılıkları:

Bu dönemde, FED yetkililerinin açıklamaları da piyasa yönü için önem taşıyor. Yönetim Kurulu üyeleri arasında görüş ayrılıkları devam ediyor:

Stephen Miran (Fed Yönetim Kurulu Üyesi): Banka'nın politika faizini düşürmeye devam edebileceği yönündeki görüşünü yineledi.

Neel Kashkari (Minneapolis Fed Başkanı): Politika faizinde yapılacak sert bir indirimin, enflasyonu yeniden körükleme riski taşıdığını belirterek temkinli bir duruş sergiledi.