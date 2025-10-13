Mağazacılıkta yükselen yeni bir trend var: Dev markaların yeni stratejileri

Perakende sektöründe rekabet artık sadece fiyat, ürün çeşitliliği ya da müşteri deneyimiyle sınırlı değil. Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve çevre dostu uygulamalar, hem küresel hem de yerel oyuncular için rekabetin ve büyümenin ana unsurlarından biri haline gelmiş durumda.

Ekonomist’in 28 Eylül - 11 Ekim 2025 tarihli sayısından

Deloitte Global Perakende Görünümü 2024 raporuna göre, perakendecilerin yüzde 62’si sürdürülebilirliği gelir artışı için bir yol olarak görüyor. Rapora göre nesiller arası kayma da sürdürülebilirliği öne çıkarıyor. Genç tüketiciler, yalnızca sürdürülebilir ürünler değil, aynı zamanda markaların bu alandaki şeffaflığına da önem veriyor. Gen Z ve milenyallerin yüzde 66’sı sürdürülebilir markaları tercih ediyor. Yeni nesil tüketicileri çekmek isteyen perakendeciler üretimden tedarik zincirine kadar her alanda çevreci uygulamalar hayata geçiriyor. Diğer taraftan giderek artan enerji maliyetlerine karşı şirketler verimlilik odaklı projelere yöneliyor. Bu dönüşüm mağaza konseptlerine de sıçramış durumda. Markalar sürdürülebilir mağazacılık konseptleriyle rekabette öne çıkmaya çalışıyor.

YENİ NESİL MAĞAZALAR

Türkiye genelinde 44 ilde Boyner, Boyner Dynamic ve Boyner Outlet gibi farklı konseptlerde, toplam 126 mağazayla hizmet veren Boyner Büyük Mağzacılık, sürdürülebilir mağazacılık konusundaki ilk adımlarından birini 2021 eylül ayında açtığı Boyner Cadde mağazasıyla attı. Bu mağaza sanat, deneyim, teknoloji ve sürdürülebilirliği bir araya getiren ilk mağaza oldu. Bu mağazada yalnızca çevreci uygulamaları hayata geçirmekle kalmayan şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını ziyaretçilerin deneyimleyebileceği bir mağaza modeline dönüştürdü. Mağazada atık kumaşlardan üretilen sanat eserleri, yağmur suyu arıtma sistemleri gibi uygulamaları hayata geçiren grup, bu çalışmalarla ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Boyner Cadde ile başlayan yeni nesil mağazacılık vizyonunu önümüzdeki dönemde daha geniş bir etki alanına yaymayı amaçlayan şirket, 2025 sonuna kadar sekiz yeni mağaza açmayı planlıyor.

FİLİZ BAYRAK / BOYNER

SÜRDÜRÜLEBİLİR PERAKENDE

Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal Gelişim ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Filiz Bayrak, amaçlarının sürdürülebilirlik kriterlerini tüm operasyonlara entegre etmek olduğunu belirtiyor. Yeni nesil mağazalar da bu stratejinin odağında yer alıyor. Mağazalardaki enerji tüketiminin anlık takibinden atıkların geri dönüştürülmesine, lojistikte geri dönüştürülmüş plastik kasalardan kullanılmış kartonların dolgu malzemesine dönüştürülmesine uzanan somut adımlarla mağazacılığı sürdürülebilir bir perakende modeline dönüştürdüklerini söyleyen Bayrak, mağazalarda teşvik ettikleri çok kullanımlı çanta uygulamasıyla son üç yılda 22 milyonu aşkın naylon poşet kullanımının önüne geçtiktiklerini vurguluyor. Ayrıca, Tres Enerji iş birliğiyle Kırıkkale’de hayata geçirilen güneş enerjisi santrali, merkez ofis, stüdyo ve seçili mağazalarda enerji tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izimizi azaltmada önemli bir rol üstlenecek.

ELİF ÇAM / DEFACTO

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MANKENLER

Türkiye genelinde 300’ü aşkın mağazası olan Defacto da sürdürülebilir mağaza konseptini gelecek vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde bu konsepti yaygınlaştırmayı ve hem yeni açılacak mağazaları bu ilkelere göre tasarlamayı hem de mevcut mağazalarını bu doğrultuda dönüştürmeyi hedefliyor. DeFacto Sürdürülebilirlik ve CSR Başkanı Elif Çam, “Temel stratejimiz; kaynakları en verimli şekilde kullanmak, atık oluşumunu en aza indirmek ve tüm operasyonlarımızda döngüsel ekonomi prensiplerini hayata geçirmek üzerine kurulu” diyor. Mağaza içi döngüselliği artırmak adına eski askıları outlet mağazalarda yeniden satışa sunma projesini test eden şirket, 2026 yılı için vitrin dekorlarında sıkıştırılmış karton gibi yenilikçi malzemeler kullanmayı planlıyor. Yine aynı yıl için bebek reyonlara özel, geri dönüştürülmüş materyallerden üretilmiş askılar organize etme hedefi de bulunuyor.

Sürdürülebilirliğe hizmet eden dijitalleşme yatırımlarını yüzde 71 artırarak yaklaşık 247 milyon TL’ye çıkaran şirket, rejeneratif pamuklu koleksiyonlarıyla toprağın korunması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi, su kaynaklarının verimli kullanımı gibi alanlarda kalıcı etki oluşturdu. Mağazaları dönüşümün başladığı, değer yaratan alanlar olarak gördüklerini söyleyen Çam, yapay zekâ destekli projeler sayesinde kasa işlemlerinden enerji yönetimine kadar birçok noktada operasyonel verimliliği artırdıklarını vurguluyor.

MUSTAFA IŞKINCI / PROFİLO TÜRKİYE

AYDINLATMA GÜN IŞIĞINDAN

Türkiye genelinde bini aşkın mağazası olan Profilo, enerjisini güneşten alan sürdürülebilir mağazalarının ilkini 2023’te İstanbul Ümraniye’de açtı. Sürdürülebilirlik temasıyla tasarlanan bu mağaza doğa dostu ve tasarruflu Profilo ürünlerinin sergilendiği, güneş enerjisinin kullanıldığı 200 metrekarelik bir mağaza. Mağazanın aydınlatma sistemi için gerekli olan enerjinin bir kısmı gün ışığından sağlanıyor. Mağazada teşhir edilen çevreye, suya duyarlı olan tasarruflu ürünleri yer alıyor. Profilo Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Mustafa Işkıncı, su, enerji ve gıda israfını önleyen çevre dostu teknolojileri ve sürdürülebilir mağaza konseptiyle yıllık karbon emisyon üretimini azaltmayı hedeflediklerini belirtiyor. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir mağaza sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Işkıncı, “Enerji tasarruflu ürünlerimiz ve deneyim alanlarımızla desteklenecek bu mağazaları, teknik altyapı ve yeterlilik koşullarına bağlı olarak kademeli şekilde artıracağız” diyor.

YEDİ SÜRDÜRÜLEBİLİR MAĞAZASI VAR

Mağaza ağının 300’den fazlasını yeni nesil mağazaların oluşturduğu Arçelik ise, İzmir İstinye Park AVM’deki LEED platinum sertifikalı mağazası da dahil yedi sürdürülebilir mağazayla hizmet veriyor. İlk sürdürülebilir mağazasını 2022’de İzmir İstinye Park AVM’de açan şirketin, bu mağazası Türkiye’nin platin seviyesinde uluslararası LEED yeşil bina sertifikasına sahip ilk mağazası olma özelliğini taşıyor. Mağaza, malzeme kullanımından, aydınlatmasına; su ve elektrik kullanımından atık yönetimine, ürünlerden, deneyim alanındaki aktivitelere kadar hemen her anlamda sürdürülebilir bir mağaza olarak tasarlandı. Ayrıca ziyaretçilerin de bu döngünün bir parçası olabilmesi için elektrikli araç ve bisiklet şarj istasyonları gibi alternatif ulaşım çözümleri sunuluyor.

CAN DİNÇER / ARÇELİK

SÜRDÜRÜLEBİLİR MAĞAZA KONSEPTİYLE FARDINDALIK YARATIYOR

Yaptığı yatırımlarla mağaza ağını her geçen gün daha da genişletmeye devam edeceklerini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Sadece Türkiye genelinde 3 binin üzerinde yetkili satıcımız var. Sürdürülebilir mağaza konseptimizle farkındalık yaratırken, diğer mağazalarımızda da karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik enerji verimliliği, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi uygulamaları hayata geçiriyoruz” diye konuşuyor. Dinçer, böylece sadece üretim değil, perakende operasyonlarında da sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağladıklarını vurguluyor.

METE YURDDAŞ / WATSONS TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“Mağazalar taahhütlerimizi görünür kılan bir vitrin olacak”

“İlk sürdürülebilir mağazamızı, bu yıl LEED sertifikalı Emaar Square Mall’da açarak sektöre öncülük ettik. I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) ile belgelenen bu mağazamız, çevresel etkileri azaltan kriterlerle donatıldı. Bu mağazada konumlandırdığımız geri dönüşüm cihazı sayesinde plastik, cam, kâğıt ve alüminyum ambalajlar toplanabiliyor. Barkodsuz ambalajlar için özel kutularla süreç destekleniyor. Önümüzdeki üç yıl içinde 200 yeni mağaza daha açarak mağaza sayımızı 650’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Açılacak her yeni mağazanın, yenilenebilir enerji kullanımı ve atıkların ayrıştırılması gibi çevre dostu uygulamaları standart hâline getirmesini planlıyoruz. Kısacası, büyüme stratejimiz sürdürülebilirlik kriterlerimizle kol kola ilerleyecek; açılan her mağaza, çevresel taahhütlerimizi görünür kılan bir vitrin olacak.”